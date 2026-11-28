В Киеве в пятницу, 27 ноября, открыли памятный знак британскому журналисту валлийского происхождения Гарету Джонсу. Именно он первым рассказал миру правду о Голодоморе.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Знак установили в Шевченковском районе.

Что известно

Так, накануне Дня памяти жертв голодоморов в Киеве состоялась официальная церемония открытия памятника выдающемуся валлийскому репортеру Гарету Джонсу.

Во время церемонии заместитель председателя КГГА Анна Старостенко отметила исключительное мужество журналиста, который не побоялся противостоять советской пропаганде и информационной блокаде.

"Для Киева сегодня особенный и трагический день. Накануне Дня памяти жертв Голодоморов мы открываем памятный знак в честь Гарета Джонса – человека, который не побоялся назвать преступление преступлением в то время, когда мир предпочитал молчать. В 1933 году, когда советский тоталитарный режим пытался скрыть правду об искусственном голоде в Украине с помощью пропаганды и информационной блокады, молодой валлийский журналист сделал то, на что решались единицы", – подчеркнула Старостенко.

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Она добавила, что Джонс прорвал завесу молчания, рассказав миру о трагедии украинского народа. Он рисковал собственной карьерой, репутацией и даже жизнью, чтобы мир услышал правду о миллионах украинцев, обреченных на голодную смерть.

Со своей стороны, чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине сэр Нил Кромптон подчеркнул, что фигура Гарета Джонса является важной частью общей истории и культурного наследия, которое объединяет Украину, Великобританию и Уэльс.

Главные истории дня

Памятный знак установлен на улице Гарета Джонса, 12.

Гарет Ричард Вон Джонс – валлийский журналист, который впервые в западной прессе под собственным именем заявил о массовом голоде в СССР (1932-1933), в том числе о Голодоморе. Его репортаж был опубликован, среди прочих, также в газетах "The Guardian" и "New York Post".

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Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в общенациональных памятных мероприятиях ко Дню памяти жертв голодоморов. В рамках мероприятий в Успенском соборе Киево-Печерской лавры состоялась молитва, посвященная памяти жертв массовых искусственных голодов.