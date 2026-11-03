''Не соответствует вызовам военного времени'': адвокат Шевчук просит Зеленского уволить Бахматова. Видео

Украинский адвокат Алексей Шевчук обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом уволить главу Деснянской районной государственной администрации Максима Бахматова. По его словам, поведение чиновника, его публичные высказывания и стиль управления не соответствуют вызовам военного времени и уровню ответственности, которым должен обладать руководитель одного из крупнейших районов Киева.

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Свое обращение к главе государства Шевчук опубликовал в Facebook. Он отметил, что эта просьба касается безопасности сотен тысяч киевлян.

По словам адвоката, особенно его беспокоит то, что заявления Бахматова становятся материалом для российских информационных ресурсов. Он подчеркнул, что в то время, когда РФ пытается уничтожить украинскую столицу, любые действия должностных лиц, которые могут быть использованы российской пропагандой, требуют надлежащей оценки.

"Мне известно и его прошлое, связанное с развитием в Украине проекта Comedy Club. Но сегодня вопрос не в прошлом, а в том, соответствует ли этот человек должности, от которой зависит безопасность жителей огромного района столицы", – пишет Шевчук.

Он подчеркнул, что обращается к Зеленскому как киевлянин и как человек, который живет столицей, находится там практически 24/7, видит последствия российских атак и понимает, насколько важна профессиональная и ответственная работа местной власти.

"Прошу Вас инициировать безотлагательную оценку деятельности руководителя Деснянского района и рассмотреть вопрос о его замене в установленном законом порядке. Я убежден, что в условиях войны такой район должен возглавлять компетентный, дисциплинированный человек, желательно военный с реальным опытом службы, управления и ответственностью за жизни людей. Человек, который понимает, что такое оборона, безопасность, эвакуация, защита гражданского населения и ответственность за каждое решение", – подчеркнул адвокат.

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Ранее мы писали о том, что в социальных сетях создали и распространили фейковую картинку о мэре Киева Виталии Кличко с использованием шаблона OBOZ.UA. Эту иллюстрацию, в частности, распространил глава Деснянской РГА Максим Бахматов. Наше издание не имеет отношения к созданию этой "новости".

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