''Не соответствует вызовам военного времени'': адвокат Шевчук просит Зеленского уволить Бахматова. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
"Вспомните себя в 14 лет": командующий НГУ рассказал, что именно произошло с несовершеннолетним парнем в Петропавловской Борщаговке. Видео"Вспомните себя в 14 лет": командующий НГУ рассказал, что именно произошло с несовершеннолетним парнем в Петропавловской Борщаговке. ВидеоВ Украине выставили на продажу активы сразу 5 банковВ Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков: список названийИллюстрация – женщина в Пункте незламностиКиев остался без света и воды: Кличко приказал развернуть пункты обогреваВ НБУ приняли важное решение относительно определения курса евроВ Украине начнут по-новому определять курс валют: что изменило решение НБУИллюстративное изображение: наличные купюры гривен и долларыВ Украине резко снизился курс доллара: в НБУ сделали заявлениеГде смотреть "Шахтер" – "Спортинг". Расписание трансляций Лиги чемпионовГде смотреть "Шахтер" – "Спортинг". Расписание трансляций Лиги чемпионов"Никакие они не медики": полиция задержала женщину в медицинской форме и водителя "скорой" в Петропавловской Борщаговке. Видео"Никакие они не медики": полиция задержала женщину в медицинской форме и водителя "скорой" в Петропавловской Борщаговке. ВидеоИллюстрация - заправка автоУкраинские АЗС обновили цены на бензин: сколько теперь стоит литрEVA получила разрешение НБУ на собственный платежный сервис. Иллюстративное фото.Крупная сеть магазинов получила разрешение НБУ на собственный платежный сервис: что изменится для покупателейКурс доллара существенно вырос и обновил рекордВпервые в истории Украины: курс доллара существенно вырос и обновил рекорд
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Не соответствует вызовам военного времени": адвокат Шевчук просит Зеленского уволить Бахматова. Видео

Олег ШевченкоОлег Шевченко
Time to read1 мин
1,0 т.
"Не соответствует вызовам военного времени": адвокат Шевчук просит Зеленского уволить Бахматова. Видео
Адвокат Алексей Шевчук. Источник: Facebook/Shevchuk Oleksiy

Украинский адвокат Алексей Шевчук обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом уволить главу Деснянской районной государственной администрации Максима Бахматова. По его словам, поведение чиновника, его публичные высказывания и стиль управления не соответствуют вызовам военного времени и уровню ответственности, которым должен обладать руководитель одного из крупнейших районов Киева.

Свое обращение к главе государства Шевчук опубликовал в Facebook. Он отметил, что эта просьба касается безопасности сотен тысяч киевлян.

По словам адвоката, особенно его беспокоит то, что заявления Бахматова становятся материалом для российских информационных ресурсов. Он подчеркнул, что в то время, когда РФ пытается уничтожить украинскую столицу, любые действия должностных лиц, которые могут быть использованы российской пропагандой, требуют надлежащей оценки.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
2,5 т.
В Киеве остановилось движение поездов на "зеленой" ветке метро: в чем причина
2,5 т.
В Киеве остановилось движение поездов на "зеленой" ветке метро: в чем причина
Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
2,3 т.
Болезненная утрата: на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Лукашин. Фото
2,3 т.
Болезненная утрата: на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Лукашин. Фото
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
7,6 т.
В Киеве восстановили движение автомобилей по Южному мосту: есть ли ограничения. Все подробности
7,6 т.
В Киеве восстановили движение автомобилей по Южному мосту: есть ли ограничения. Все подробности

"Мне известно и его прошлое, связанное с развитием в Украине проекта Comedy Club. Но сегодня вопрос не в прошлом, а в том, соответствует ли этот человек должности, от которой зависит безопасность жителей огромного района столицы", – пишет Шевчук.

Он подчеркнул, что обращается к Зеленскому как киевлянин и как человек, который живет столицей, находится там практически 24/7, видит последствия российских атак и понимает, насколько важна профессиональная и ответственная работа местной власти.

"Прошу Вас инициировать безотлагательную оценку деятельности руководителя Деснянского района и рассмотреть вопрос о его замене в установленном законом порядке. Я убежден, что в условиях войны такой район должен возглавлять компетентный, дисциплинированный человек, желательно военный с реальным опытом службы, управления и ответственностью за жизни людей. Человек, который понимает, что такое оборона, безопасность, эвакуация, защита гражданского населения и ответственность за каждое решение", – подчеркнул адвокат.

''Не соответствует вызовам военного времени'': адвокат Шевчук просит Зеленского уволить Бахматова. Видео

Скриншот поста Алексея Шевчука в Facebook

Ранее мы писали о том, что в социальных сетях создали и распространили фейковую картинку о мэре Киева Виталии Кличко с использованием шаблона OBOZ.UA. Эту иллюстрацию, в частности, распространил глава Деснянской РГА Максим Бахматов. Наше издание не имеет отношения к созданию этой "новости".

Похожие темы
КиевВладимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийАлексей ШевчукАлексей ШевчукМаксим БахматовМаксим Бахматов
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!