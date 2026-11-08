Ученые провели техническое обследование: в Киеве частично восстанавливают движение по Северному мосту

В воскресенье, 8 ноября, в Киеве частично возобновили движение по Северному мосту, который временно работал с ограничениями. Отныне им смогут пользоваться автобусы, а также легковые автомобили, однако доступность полос будет зависеть от направления движения.

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Перед принятием решения ученые провели техническое обследование моста. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

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