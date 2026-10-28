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На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Виталия Зимовца. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
1,8 т.
На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Виталия Зимовца. Фото
Виталий Зимовец. Вечная память и слава Герою

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Обуховского района Киевской области Виталий Зимовец. Жизнь храброго украинца оборвалась 11 августа 2025 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Снова боль и скорбь в Обуховской громаде. На щите домой вернулся Защитник Украины Виталий Зимовец", – говорится в сообщении.

Защитник был инспектором пограничной службы, пулеметчиком второго отделения инспекторов пограничной службы 3-го пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса Государственной пограничной службы Украины. К сожалению, отважный воин погиб 11 августа 2025 года во время выполнения боевого задания в населенном пункте Белогоровка Луганской области в результате стрелкового боя.

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На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Виталия Зимовца. Фото

Виталий Зимовец. Вечная память и слава Герою. Источник: Обуховский горсовет

Долгое время воин считался пропавшим без вести. К сожалению, по результатам ДНК-экспертизы личность Защитника была установлена. Виталий отдал свою жизнь за Украину, за ее свободу и независимость, за право каждого из нас жить на родной земле. Он до конца оставался верным военной присяге и своему долгу.

"Выражаем искренние соболезнования тете Татьяне Михайловне, дядям Виктору Николаевичу и Юрию Николаевичу, всем родным и близким, друзьям и побратимам Виталия. Разделяем ваше горе. Склоняем головы в глубокой скорби и благодарности за подвиг Защитника", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Мотыжин Киевской области младший сержант Богдан Онищук. Сердце мужественного воина остановилось 10 сентября 2025 года.

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