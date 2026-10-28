На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Виталия Зимовца. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Обуховского района Киевской области Виталий Зимовец. Жизнь храброго украинца оборвалась 11 августа 2025 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

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"Снова боль и скорбь в Обуховской громаде. На щите домой вернулся Защитник Украины Виталий Зимовец", – говорится в сообщении.

Защитник был инспектором пограничной службы, пулеметчиком второго отделения инспекторов пограничной службы 3-го пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса Государственной пограничной службы Украины. К сожалению, отважный воин погиб 11 августа 2025 года во время выполнения боевого задания в населенном пункте Белогоровка Луганской области в результате стрелкового боя.

Долгое время воин считался пропавшим без вести. К сожалению, по результатам ДНК-экспертизы личность Защитника была установлена. Виталий отдал свою жизнь за Украину, за ее свободу и независимость, за право каждого из нас жить на родной земле. Он до конца оставался верным военной присяге и своему долгу.

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"Выражаем искренние соболезнования тете Татьяне Михайловне, дядям Виктору Николаевичу и Юрию Николаевичу, всем родным и близким, друзьям и побратимам Виталия. Разделяем ваше горе. Склоняем головы в глубокой скорби и благодарности за подвиг Защитника", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Мотыжин Киевской области младший сержант Богдан Онищук. Сердце мужественного воина остановилось 10 сентября 2025 года.

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