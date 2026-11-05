"Мы планируем оставаться здесь": как Делегация ЕС готовится к самой тяжелой зиме в Киеве

Делегация Европейского Союза в Украине продолжает работать в Киеве на полную мощность и готовится к возможным длительным перебоям с электро-, водо- и теплоснабжением зимой. Для этого миссия обустраивает резервные источники питания, запасается питьевой водой и теплой одеждой, в то же время ЕС продолжает финансировать поддержку украинской энергетики и восстановление поврежденной инфраструктуры.

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Об этом рассказала посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова в интервью Укринформу. По ее словам, Делегация ЕС не планирует покидать Киев и готовится пережить сложный зимний период вместе с украинцами, параллельно реализуя масштабные программы энергетической и гуманитарной поддержки.

Как европейская миссия готовится к перебоям с электричеством, водой и теплом

Катарина Матернова отметила, что Делегация Евросоюза продолжает работать в обычном режиме, а ее сотрудники готовятся к возможным трудностям с обеспечением базовых потребностей зимой.

В частности, миссия создает запасы питьевой воды на случай временного дефицита, а также технической воды, если возникнут проблемы с канализационной системой. Для обеспечения работы офиса подготовили портативные зарядные станции EcoFlow и мощный резервный генератор. Кроме того, сотрудники запасаются теплой одеждой.

"Мы здесь, с вами. У нас много сотрудников. Мы работаем на полную мощность и, как и все, готовимся к зиме. [...] И мы планируем оставаться здесь", – подчеркнула Матернова.

Сколько Евросоюз выделяет на поддержку украинской энергетики

Помимо собственной подготовки к зимним условиям, Делегация ЕС реализует ряд проектов, призванных помочь Украине пройти отопительный сезон. Одним из главных направлений остается энергетика, на которую Европейский Союз направляет значительные финансовые ресурсы.

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По словам Матерновой, с начала полномасштабного российского вторжения ЕС выделил на поддержку украинской энергетики около 4 млрд евро. При этом зимний пакет помощи на этот год составляет почти 1 млрд евро.

Поддержка охватывает разные направления – от обеспечения финансовой стабильности ключевых энергетических предприятий до закупки энергоносителей и восстановления поврежденных объектов.

В частности, Евросоюз помогает поддерживать ликвидность таких предприятий, как НЭК "Укрэнерго". В прошлом году европейская сторона также содействовала закупке дополнительных значительных объемов газа для НАК "Нафтогаз Украины".

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Для реализации программ ЕС сотрудничает с Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком, а также другими европейскими и международными финансовыми учреждениями.

Восстановление инфраструктуры, защита энергообъектов и помощь населению

Отдельным направлением европейской помощи является развитие возобновляемой энергетики и повышение энергоэффективности. Значительные ресурсы также направляют на восстановление объектов энергетической инфраструктуры, поврежденных или разрушенных в результате российских атак.

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Помимо ремонтных работ, ЕС поддерживает меры пассивной защиты энергетических объектов, что должно помочь уменьшить последствия возможных новых ударов.

Европейский Союз также оказывает гуманитарную поддержку украинцам, которые больше всего страдают от последствий войны и перебоев в обеспечении базовых услуг.

В частности, финансовую помощь получают уязвимые домохозяйства, расположенные вблизи линии фронта.

Отдельным направлением остается обеспечение Украины автономными источниками электропитания и другим необходимым оборудованием.

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По словам Матерновой, Евросоюз уже доставил Украине более 11 тысяч различных генераторов и единиц другого оборудования.

Посол подчеркнула, что Делегация ЕС продолжит работу в Украине и вместе с гражданами готовится к сложному зимнему периоду.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в результате российских атак и повреждений энергетической инфраструктуры были обесточены основные водопроводные объекты Киевводоканала, из-за чего столица осталась без водоснабжения. Однако водоснабжение удалось восстановить благодаря резервному питанию.