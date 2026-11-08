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Медиа показали новые кадры Северного моста после удара баллистикой. Видео

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
327
Медиа показали новые кадры Северного моста после удара баллистикой. Видео
Северный мост. Иллюстративное фото. Источник: Википедия

Россия ночью 7 ноября ударила несколькими ракетами по Северному мосту в Киеве. В результате атаки было повреждено дорожное покрытие, контактные сети троллейбусов и линии электропередачи, движение транспорта остановили в обоих направлениях.

С тех пор на поврежденном объекте работают ремонтные бригады. Как выглядит мост спустя сутки после атаки – показали в The Kyiv Independent.

Как выглядит Северный мост после баллистической атаки

В Instagram-аккаунте The Kyiv Independent 8 ноября появилось видео с Северного моста, где продолжается ликвидация последствий баллистического удара.

Кадры с поврежденного моста снял американский фотожурналист и документальный фотограф Кристофер Очиконе. Он живет в Украине и документирует российско-украинскую войну с 2014 года.

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После попадания нескольких российских ракет движение через мост перекрыто в обоих направлениях.

Повреждено дорожное покрытие, контактную троллейбусную сеть и линии электропередачи.

Сейчас на мосту работают сотрудники коммунальных служб и спецтехника.

Медиа показали новые кадры Северного моста после удара баллистикой. Видео

Скриншот из видео

Медиа показали новые кадры Северного моста после удара баллистикой. Видео

Скриншот из видео

Медиа показали новые кадры Северного моста после удара баллистикой. Видео

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZ.UA, накануне враг нанес удар по Киеву и области. Погиб мужчина, несколько человек пострадали, среди них – ребенок.

Кроме Северного моста, россияне повредили жилые дома в Соломенском и Шевченковском районах, на Оболони ударили по складскому помещению.

Также в результате ночной атаки врага были повреждены энергообъекты в Киевской и Житомирской областях. Это значительно осложнило ситуацию с энергоснабжением столицы, а также повлияло на работу систем тепло- и водоснабжения Киева.

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