Водоснабжение правобережной части Киева начинает постепенно стабилизироваться. Специалистам "Киевводоканала" удалось возобновить основные технологические процессы и наладить работу насосного оборудования на поврежденном объекте.

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Благодаря усилиям коммунальных служб систему водоснабжения удалось запустить. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале "Киевводоканала".

Как восстанавливали систему

Для ликвидации последствий вражеского обстрела работники предприятия и аварийные бригады трудились непрерывно почти сутки, без смены дежурств. В "Киевводоканале" отмечают, что подача воды будет возобновляться поэтапно. Это связано со сложностью технологического процесса, который включает несколько обязательных этапов.

Сначала необходимо постепенное заполнение водопроводных сетей и резервуаров. Лишь затем последует выравнивание и восстановление нормативного давления в трубах.

Пока давление в сетях правого берега приходит в норму, вода начнет поступать в квартиры жителей столицы. Коммунальщики поблагодарили киевлян за терпение и заверили, что продолжают делать все возможное для скорейшего полноценного возвращения услуги.

Напомним, в Киеве в субботу, 21 ноября, зафиксировали перебои с водоснабжением. Набрать питьевую воду при необходимости можно в бюветах.

Как сообщал OBOZ.UA, вследствие комбинированной атаки РФ в ночь на 20 ноября в столице погибли двое сотрудников "Киевводоканала". До последнего они делали все возможное, чтобы обеспечить горожан водой.