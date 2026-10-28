Достойный сын Украины: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Валентин Гира. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Борисполя Киевской области Валентин Гира. Жизнь храброго украинца оборвалась 24 октября 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

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"С невыразимой болью и грустью сообщаем, что оборвалась жизнь нашего отважного защитника, настоящего патриота, участника боевых действий в зоне АТО/ООС (2014-2018), ветерана войны 50-летнего Валентина Гиры", – говорится в сообщении.

Герой родился 23 января 1976 года в городе Борисполь. После окончания школы освоил профессию сварщика. Позже прошел срочную военную службу в Государственной пограничной службе Украины. Обожал живые цветы, своими руками выращивал розы.

Когда начались боевые действия на востоке Украины, как настоящий патриот, он не мог оставаться в стороне и одним из первых в 2014 году добровольно отправился на Донетчину, где защищал свою Родину до 2018 года. В 2020 году снова вступил в ряды Вооруженных сил Украины, присоединился к побратимам в Донецкой области. К сожалению, 24 октября 2026 года жизнь воина оборвалась.

"В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чтя светлую память достойного сына Украины", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Мотыжтин Киевской области младший сержант Богдан Онищук. Сердце мужественного воина остановилось 10 сентября 2025 года.