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Достойный сын Украины: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Валентин Гира. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
2,3 т.
Достойный сын Украины: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Валентин Гира. Фото
Валентин Гира. Вечная память и слава Герою

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Борисполя Киевской области Валентин Гира. Жизнь храброго украинца оборвалась 24 октября 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"С невыразимой болью и грустью сообщаем, что оборвалась жизнь нашего отважного защитника, настоящего патриота, участника боевых действий в зоне АТО/ООС (2014-2018), ветерана войны 50-летнего Валентина Гиры", – говорится в сообщении.

Герой родился 23 января 1976 года в городе Борисполь. После окончания школы освоил профессию сварщика. Позже прошел срочную военную службу в Государственной пограничной службе Украины. Обожал живые цветы, своими руками выращивал розы.

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Достойный сын Украины: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Валентин Гира. Фото

Валентин Гира. Вечная память и слава Герою. Источник: https://t.me/boryspil_officially/6443

Когда начались боевые действия на востоке Украины, как настоящий патриот, он не мог оставаться в стороне и одним из первых в 2014 году добровольно отправился на Донетчину, где защищал свою Родину до 2018 года. В 2020 году снова вступил в ряды Вооруженных сил Украины, присоединился к побратимам в Донецкой области. К сожалению, 24 октября 2026 года жизнь воина оборвалась.

"В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чтя светлую память достойного сына Украины", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Мотыжтин Киевской области младший сержант Богдан Онищук. Сердце мужественного воина остановилось 10 сентября 2025 года.

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