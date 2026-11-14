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Болезненная утрата: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Александр Дворский. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
120
Болезненная утрата: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Александр Дворский. Фото
Александр Дворский. Вечная память и слава Герою

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Броваров Киевской области Александр Дворский. Сердце храброго украинца остановилось 7 ноября 2026 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Болезненная утрата

"Прощаемся навсегда. Александр Дворский. Главный сержант батареи артиллерийской разведки, погиб 7 ноября 2026 года, во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Новорозовка Запорожской области. Искренние соболезнования родным и близким Александра Николаевича", – говорится в сообщении.

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Александр Дворский. Вечная память и слава Герою. Источник: https://t.me/Igor_Sapozhko/19613

Церемония прощания с Героем состоится в субботу, 14 ноября в 9:55 возле дома в городе Бровары, ул. Шолом-Алейхема, 63. Прощание на Майдане Свободы в Броварах начнется в 10:15. Отпевание в 10:45 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Похоронят воина на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Как сообщал OBOZ.UA, в Сумской области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Владислав Савицкий. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 7 октября 2026 года.

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