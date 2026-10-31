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Болезненная утрата: на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Лукашин. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
513
Болезненная утрата: на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Лукашин. Фото
Андрей Лукашин. Вечная память и слава Герою

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Андрей Лукашин. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 6 мая 2025 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Снова болезненная потеря в Боярской общине. 6 мая 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи города Торецк Бахмутского района Донецкой области погиб стрелок-снайпер гранатометчика 1-го механизированного отделения 100-й отдельной механизированной бригады ("Сталева Сотка") солдат Андрей Лукашин", – говорится в сообщении.

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Защитник Украины родился 13 ноября 1976 года в городе Боярка. Окончил местную школу. Получил образование по специальности повар 5-го разряда в кулинарном техникуме Киева. Работал на разных предприятиях в Боярке и Фастове. Вступил в ряды ВСУ 17 января 2025 года.

Болезненная утрата: на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Лукашин. Фото

Андрей Лукашин. Вечная память и слава Герою. Источник: https://t.me/mistoboyarka/16631

Он до конца оставался верен военной присяге и украинскому народу. В скорби остались мать, жена, сын и сестра.

"Память об Андрее Лукашине вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых товарищей, родных и земляков", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Обуховского района Киевской области Виталий Зимовец. Жизнь храброго украинца оборвалась 11 августа 2025 года.

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