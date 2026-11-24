Верный сын Украины: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Константин Кантемиров. Фото
Константин Кантемиров. Вечна...
Развернуть
На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Броваров Киевской области Константин Кантемиров. Сердце храброго украинца остановилось 1 ноября 2026 года.
Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.
Болезненная утрата
"И снова разрывается сердце от трагического известия. Солдат Константин Кантемиров, оператор беспилотных летательных аппаратов... Погиб 1 ноября 2026 года, при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Дружковка Краматорского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Константина Вячеславовича", – говорится в сообщении.
Константин Кантемиров. Вечна...
Источник: https://t.me/Igor_Sapozhko/19940
Развернуть
Церемония прощания с Героем состоится в среду, 25 ноября, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание – в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).
Защитника Украины похоронят на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).
Герои войны в Украине
На Покровском направлении в октябре 2024 года в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий из поселка Ворзель Киевской области Андрей Егоров. Он отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.
Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Артем Швец. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 20 ноября 2026 года.
Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение