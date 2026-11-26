Печальная весть: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Богдан Миколинский. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Богдан Миколинский. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 8 октября 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская громада получила печальную весть – погиб наш земляк, солдат Богдан Миколинский (1993 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был стрелком-санитаром штурмовой специализированной роты одной из воинских частей. К сожалению, мужественный воин погиб 8 октября 2026 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Лиман Краматорского района Донецкой области.

Богдан Миколинский. Вечная п... Источник: https://t.me/bmrada/27818 Развернуть

Он до конца оставался верен военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Искренние соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На Покровском направлении в октябре 2024 года в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий из поселка Ворзель Киевской области Андрей Егоров. Он отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Великая Офирна Киевской области Сергей Кошарный. Сердце храброго украинца остановилось 29 декабря 2025 года.