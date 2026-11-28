На щите: на фронте погиб военный из Киевской области Виталий Ткаченко. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Виталий Ткаченко. Воин отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщили в Боярской городской территориальной общине. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Снова тяжелая утрата в Боярской общине. 5 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания возле с. Елизаветовка Донецкой области погиб стрелок – помощник гранатометчика 2-го стрелкового отделения 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады старший солдат Виталий Ткаченко (Байкер)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 28 мая 1993 года в Боярке. После школы получил образование по специальности землеустройство. Работал на предприятии "ВЕНТС".

Виталий Ткаченко. Вечная пам... Источник: https://t.me/mistoboyarka/17161 Развернуть

В 2019 году Виталий вступил в ряды ВСУ. После начала полномасштабного вторжения продолжал защищать родную землю. В марте 2025 года отправился на боевую позицию, а 5 апреля пропал без вести во время выполнения боевого задания.

После долгих месяцев ожидания, веры и надежды родителям пришла горькая весть о гибели сына.

"Виталий был необычайно светлым, искренним и жизнерадостным человеком, душой компании, человеком-праздником, который своей неиссякаемой энергией и любовью к жизни заряжал всех вокруг. Там, где был Виталий, всегда звучали смех и шутки. Он умел поддержать, утешить и подарить улыбку даже тогда, когда казалось, что для нее совсем не было причин. В глубокой скорби остались родители, брат, родные, друзья и боевые товарищи", – добавили в пресс-службе.

Как сообщает OBOZ.UA, в результате вражеского удара погиб военнослужащий из Бучанского района Киевской области Денис Овчаренко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 20 ноября 2026 года.