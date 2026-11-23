На щите: на фронте погиб военный из Киевской области Артем Швец. Фото

На фронте погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Артем Швец. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 20 ноября 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская община получила печальную весть – погиб наш земляк, солдат Артем Швец (1995 года рождения)". – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил водителем-электриком отделения беспилотных авиационных комплексов батальона беспилотных авиационных комплексов одной из воинских частей. К сожалению, воин погиб 20 ноября 2026 года во время исполнения обязанностей военной службы в районе населенного пункта Маяки Краматорского района Донецкой области.

Артем Швец. Вечная память и слава Герою. Источник: https://t.me/bmrada/27736

Он до конца оставался верен военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Искренние соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На Покровском направлении в октябре 2024 года в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий из поселка Ворзель Киевской области Андрей Егоров. Он отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Великая Офирна Киевской области Сергей Кошарный. Сердце храброго украинца остановилось 29 декабря 2025 года.