На Киевщине планируют усилить режим светомаскировки: кого он коснется

В Киевской области планируют усилить режим светомаскировки – этот вопрос поручили проработать на уровне районов и общин с бизнесом, коммунальным и жилым секторами. Такие меры должны помочь несколько усложнить действие средств воздушного нападения врага, особенно в период долгих зимних сумерек и ночей.

Об этом вечером 10 ноября сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко после очередного заседания Совета обороны региона. Он объяснил, что это решение является необходимостью, на него есть запрос от украинских военных.

Побочной целью усиления светомаскировки является то, что это создает основу для более ответственного отношения к использованию электроэнергии.

"Все понимают, какие вызовы стоят перед энергосистемой в это время", – отметил Ткаченко, отчитываясь о мерах, которые сейчас согласовывает штаб Совета обороны Киевщины.

Заседание Совета обороны Киевской области. Источник: Telegram/Тимур Ткаченко

Скриншот публикации Тимура Т... Развернуть

Как сообщал OBOZ.UA, ранее о режиме светомаскировки уже заговорили на Житомирщине. Так, городской голова Овруча Иван Коруд заявил, что в результате ударов российских БпЛА электроподстанция "Овруч" была полностью уничтожена. Он отметил, что даже если электроснабжение будет восстановлено, это не будет означать, что угроза миновала; чиновник призвал соблюдать требования светомаскировки в вечернее и ночное время.

Он подчеркнул, что необходимо выключить наружное освещение зданий, рекламные конструкции, световые вывески, подсветку фасадов, витрин и других объектов, создающих излишнее освещение.

При этом светомаскировка должна быть обеспечена не только предприятиями, учреждениями и организациями, но и в каждом частном домовладении. Нужно выключить освещение дворов, придомовых территорий, фасадов и любой другой свет, который может быть виден снаружи.