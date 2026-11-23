Был верен присяге: на фронте погиб военный из Киевской области Анатолий Мелешко. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Анатолий Мелешко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 24 апреля 2025 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальное известие

"Сегодня Белоцерковская община будет прощаться с земляком, солдатом Анатолием Мелешко (1986 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил пулеметчиком стрелкового отделения стрелковой роты одной из воинских частей. К сожалению, мужественный воин погиб 24 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Розлив Волновахского р-на Донецкой области. Считался пропавшим без вести.

Анатолий Мелешко. Вечная пам... Источник: https://t.me/bmrada/27726 Развернуть

Он до конца оставался верен военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Искренние соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На Покровском направлении в октябре 2024 года в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий из поселка Ворзель Киевской области Андрей Егоров. Он отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Великая Офирна Киевской области Сергей Кошарный. Сердце храброго украинца остановилось 29 декабря 2025 года.