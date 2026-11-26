Болезненная утрата: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Никита Бояршинов. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Никита Бояршинов. Жизнь мужественного воина оборвалась 16 ноября 2026 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

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"Снова болезненная утрата в Боярской общине. 16 ноября 2026 года во время выполнения боевого задания в Краматорском районе Донецкой области погиб заместитель командира минометной батареи по работе с личным составом 3-го батальона оперативного назначения 1-й Президентской бригады оперативного назначения им. гетмана Петра Дорошенко "Буревий" старший лейтенант Никита Бояршинов", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 4 мая 1982 года. До 2014 года жил в Крыму, а затем переехал в Боярку, где работал заведующим магазином АТБ. С первых дней полномасштабного вторжения РФ Никита встал на защиту Украины.

Никита Бояршинов. Вечная пам... Источник: https://t.me/mistoboyarka/17100 Развернуть

За мужество, отвагу и героизм награжден, в частности, отличием президента Украины "За оборону Украины".

"В скорби остались жена, родные и друзья. Память о Никите Бояршинове вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – добавили в пресс-службе.

Героя похоронили на Аллее Славы города Боярка.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб 22-летний военнослужащий из Броваров Киевской области Данило Бурдюк. Сердце храброго украинца остановилось 19 ноября 2026 года.