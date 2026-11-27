В результате вражеского удара погиб военный из Бучанского района Киевской области Денис Овчаренко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 20 ноября 2026 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Болезненная утрата

"Защищал наше небо от российских атак и погиб от вражеского удара. Бучанская громада прощается с 47-летним Денисом Овчаренко, жизнь которого оборвалась 20 ноября в районе Киева", – говорится в сообщении.

Защитник Украины вступил в ряды ВСУ в 2025 году. До этого работал водителем такси, увлекался рыбалкой, был мастером на все руки. Родные и близкие будут помнить его добрым, искренним и жизнерадостным.

"У Дениса остались жена, сын и родители. Искренние соболезнования семье и всем, кто знал и любил Защитника. Разделяем вашу боль от невосполнимой утраты", – добавил Федорук.

Похоронят воина в пятницу, 27 ноября, на Аллее Героев кладбища в селе Бабинцы Киевской области.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Великая Офирна Киевской области Сергей Кошарный. Сердце храброго украинца остановилось 29 декабря 2025 года.