На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Броваров Киевской области Константин Кантемиров. Сердце храброго украинца остановилось 1 ноября 2026 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

Болезненная утрата

"И снова разрывается сердце от трагического известия. Солдат Константин Кантемиров, оператор беспилотных летательных аппаратов... Погиб 1 ноября 2026 года, при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Дружковка Краматорского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Константина Вячеславовича", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с Героем состоится в среду, 25 ноября, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание – в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Защитника Украины похоронят на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

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Герои войны в Украине

На Покровском направлении в октябре 2024 года в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий из поселка Ворзель Киевской области Андрей Егоров. Он отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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