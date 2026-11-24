В результате атаки вражеского дрона в Дымере Киевской области погибли 33-летняя Екатерина Бовтуненко и ее 11-летняя дочь Кира. Родные и близкие до последнего надеялись, что их найдут живыми.

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Об этом в соцсети Instagram написала их родственница Алина Ситенок. Вечная память жертвам российского террора.

Что известно

"В Дымере вражеский дрон забрал жизни нашей сестры и ее маленькой дочери, которой навсегда останется 11. Мы так надеялись, так верили, что вы живы. Нас с Катрусей связывали наши детские годы", – говорится в сообщении.

"Хотя со временем жизнь развела нас, те теплые воспоминания из детства навсегда остались в сердце. Она навсегда останется для меня двоюродной сестрой. Это невозможно принять и невозможно простить. Боль такая, что перехватывает дыхание. Две светлые души, впереди у которых должна была быть целая жизнь: мечты, планы, объятия, весны", – добавила сестра.

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Со своей стороны в Дымерском лицее №1, где в 6 классе училась 11-летняя Кира Бовтуненко, подчеркнули, что "эта страшная трагедия навсегда оставит глубокую боль в наших сердцах".

"Бовтуненко Кира, ученица 6-Б класса, стала ангелом на небесах, где больше нет войны, взрывов, страха и страданий… В это невыразимо тяжелое время выражаем самые искренние соболезнования родным и близким девочки. Никакие слова не способны унять боль утраты и залечить рану в сердцах тех, кто любил и знал ее. Разделяем ваше горе. Пусть Господь даст силы пережить это невосполнимое горе, а светлая память о Кире навсегда останется в наших сердцах", – добавили в лицее.

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Что предшествовало

В Дымере Вышгородского района утром 22 ноября российский дрон повредил жилую пятиэтажку. Вспыхнул пожар, разрушены квартиры с первого по пятый этаж. 23 ноября в Киевской области объявлен День траура по жертвам атаки

Как сообщал OBOZ.UA, в результате террористической атаки войск РФ на Дымер Киевской области погиб 18-летний Роман. Парень только отпраздновал день рождения и сменил паспорт по достижении совершеннолетия.