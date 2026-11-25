В Луганской области во время выполнения боевого задания погиб военный из села Синяк Киевской области Александр Матяш. Сердце храброго украинца остановилось 28 августа 2025 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Болезненная утрата

"Боевая потеря. На щите домой вернулся 43-летний Александр Матяш из села Синяк Бучанской общины", – говорится в сообщении.

Мужественный защитник Украины погиб 28 августа 2025 года во время выполнения боевого задания в Серебрянском лесничестве на Луганщине. Только сейчас удалось идентифицировать его тело.

"Мама вспоминает Александра как доброго, искреннего и жизнерадостного сына, который всегда любил шутить. Искренние соболезнования матери, брату и всем близким Защитника в связи с невосполнимой утратой", – добавил Федорук.

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