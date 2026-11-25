В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Броваров Киевской области, 22-летний Данило Бурдюк. Сердце храброго украинца остановилось 19 ноября 2026 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварский городской голова Игорь Сапожко.

Болезненная утрата

"Навеки 22. Солдат Данило Бурдюк, радиотелефонист отделения взвода специального назначения Национальной гвардии Украины. Погиб 19 ноября 2026 года во время выполнения боевого задания в районе н.п. Новотроицкое Покровского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Данила Алексеевича", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в четверг, 26 ноября, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А). Прощание у дома в 11:45 по адресу: ул. Сергея Москаленко, 12.

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Похоронят мужественного воина на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Герои войны в Украине

На Покровском направлении в октябре 2024 года в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий из поселка Ворзель Киевской области Андрей Егоров. Он отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Артем Швец. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 20 ноября 2026 года.

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