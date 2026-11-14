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На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Алексея Дрозденко. Фото

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
1,8 т.
На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Алексея Дрозденко. Фото
Алексей Дрозденко. Вечная память и слава Герою

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Алексей Дрозденко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 11 мая 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальное известие

"Белоцерковская община получила печальное известие – погиб наш земляк, солдат Алексей Дрозденко (1979 года рождения)", – говорится в сообщении.

К сожалению, жизнь мужественного воина оборвалась 11 мая 2024 года во время выполнения боевого задания в районе боевых действий возле населенного пункта Белогоровка Северодонецкого района Луганской области.

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Алексей Дрозденко. Вечная память и слава Герою. Источник: https://t.me/bmrada/27399

Он до конца оставался верен военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Искренние соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На Покровском направлении в октябре 2024 года в результате вражеского обстрела погиб военный из поселка Ворзель Киевской области Андрей Егоров. Он отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из села Великая Офирна Киевской области Сергей Кошарный. Сердце храброго украинца остановилось 29 декабря 2025 года.

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