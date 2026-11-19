На Донетчине во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Иван Головков. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 28 сентября 2025 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальное известие

"Белоцерковская община получила печальное известие – погиб наш земляк, солдат Иван Головков (2000 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил гранатометчиком отделения взвода специального назначения роты специального назначения (на бронетранспортерах) батальона специального назначения одной из воинских частей.

К сожалению, мужественный воин погиб 28 сентября 2025 года в районе населенного пункта Клебан-Бык Краматорского района Донецкой области. Считался пропавшим без вести.

Он до конца оставался верен военной присяге и украинскому народу.

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"Склоним головы в скорби… Искренние соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На Покровском направлении в октябре 2024 года в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий из поселка Ворзель Киевской области Андрей Егоров. Он отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Великая Офирна Киевской области Сергей Кошарный. Сердце храброго украинца остановилось 29 декабря 2025 года.

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