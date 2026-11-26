На фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Никита Бояршинов. Жизнь мужественного воина оборвалась 16 ноября 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

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"Снова болезненная утрата в Боярской общине. 16 ноября 2026 года во время выполнения боевого задания в Краматорском районе Донецкой области погиб заместитель командира минометной батареи по работе с личным составом 3-го батальона оперативного назначения 1-й Президентской бригады оперативного назначения им. гетмана Петра Дорошенко "Буревий" старший лейтенант Никита Бояршинов", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 4 мая 1982 года. До 2014 года жил в Крыму, а затем переехал в Боярку, где работал заведующим магазином АТБ. С первых дней полномасштабного вторжения РФ Никита встал на защиту Украины.

За мужество, отвагу и героизм награжден, в частности, отличием президента Украины "За оборону Украины".

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"В скорби остались жена, родные и друзья. Память о Никите Бояршинове вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – добавили в пресс-службе.

Героя похоронили на Аллее Славы города Боярка.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб 22-летний военнослужащий из Броваров Киевской области Данило Бурдюк. Сердце храброго украинца остановилось 19 ноября 2026 года.

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