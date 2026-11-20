Во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Требухов Киевской области Максим Бабич. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 22 июля 2026 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

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"Снова скорбит наша община. Солдат Максим Бабич, оператор-разведчик разведывательного отделения. Погиб 22 июля 2026 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Вербовое Покровской поселковой общины Синельниковского района Днепропетровской области. Искренние соболезнования родным и близким Максима Александровича", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с Героем состоится в субботу, 21 ноября, в 11:00 возле дома в селе Требухов, на ул. Повстанская, 4-а. Прощание на площади (возле памятника) в центре села Требухов начнется в 11:40. Отпевание в местной церкви в 12:10.

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Похоронят воина на Аллее Славы местного центрального кладбища.

Герои войны в Украине

На Покровском направлении в октябре 2024 года в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий из поселка Ворзель Киевской области Андрей Егоров. Он отдал самое ценное – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Великая Офирна Киевской области Сергей Кошарный. Сердце храброго украинца остановилось 29 декабря 2025 года.

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