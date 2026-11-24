В больнице умерла 79-летняя женщина, пострадавшая в результате атаки РФ на жилой дом в Дымере Киевской области. Ее спасли из-под завалов, однако, несмотря на усилия медиков, сердце жительницы столичного региона остановилось.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Вечная память жертве российского террора.

Что известно

"Еще один человек стал жертвой российской атаки на Киевщину. В больнице умерла 79-летняя женщина, которую спасли из-под завалов разрушенного вражеским дроном дома в Дымере… Это невосполнимая утрата. За каждой такой вестью – человеческая жизнь, судьба, семья, близкие, для которых эта потеря навсегда останется болью", – говорится в сообщении.

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Глава Киевской ОВА добавил, что врачи до последнего боролись за ее жизнь, но, к сожалению, спасти ее не удалось.

Что предшествовало

В Дымере Вышгородского района утром 22 ноября российский дрон повредил жилую пятиэтажку. Вспыхнул пожар, разрушены квартиры с первого по пятый этаж. 23 ноября в Киевской области объявлен День траура по жертвам атаки.

В результате обстрела погибли 11 человек (в том числе ребенок), семеро – ранены. Двоих пострадавших удалось достать живыми из-под руин дома.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате террористической атаки войск РФ на Димер Киевской области погиб 18-летний Роман. Парень только что отпраздновал день рождения и сменил паспорт в связи с достижением совершеннолетия.