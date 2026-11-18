Брэд Питт 13 лет назад появился в хитовом постапокалиптическом боевике "Война миров Z", где от него зависело будущее человечества в борьбе против чрезвычайно ловких и быстрых зомби. Фильм собрал в прокате 540 миллионов долларов, и казалось, что продолжение – лишь вопрос времени, но все оказалось не так просто.

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Ранее анонсированный сиквел, режиссером которого должен был стать Дэвид Финчер, чрезвычайно заинтересовал поклонников. Однако еще до пандемии проект распался из-за проблем с бюджетом. После этого о нем долго ничего не было слышно, вплоть до начала этого года. Теперь Питт сообщил новость, которая снова может разжечь интерес к фильму. В комментарии изданию Collider на премьере картины "Новые злоключения Клиффа Бута" актер подтвердил, что ""Война миров Z 2" все еще в работе.

На прямой вопрос о статусе сиквела он ответил: "О, он будет. Мы работаем над ним. Просто сейчас обсуждаем логику зомби. Если нам удастся довести сценарий до ума, то проблема в том, что эта тема уже хорошо исследована. Как сделать так, чтобы история оставалась свежей? Как повести ее туда, где она еще не бывала? У нас есть несколько хороших идей, которые меня очень увлекают. Теперь нужно просто развить их".

В начале этого года студия Paramount вернулась к планам создать ""Война миров Z 2". Режиссером должен стать Эдвард Бергер ("Конклав"), а сценарий напишет Деннис Келли ("Утопия"). Оригинальный фильм режиссера Марка Форстера ("Квант милосердия") рассказывает о Джерри Лейне, бывшем сотруднике ООН, которого сыграл Питт. Герой путешествует по миру в поисках способа остановить пандемию зомби. В фильме также снялись Мирей Инос в роли Карин Лейн, Даниэлла Кертеш в роли Сеген и Джеймс Бедж Дейл в роли капитана Спика.

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Питт также рассказал, что в последнее время его больше привлекают небольшие камерные драматические фильмы. По словам актера, именно этот жанр вновь заинтересовал его, и он стал внимательнее присматриваться к работам других актеров. "В последнее время я сосредоточился на небольших камерных драмах. Именно они сейчас меня увлекают. Я много смотрел на других актеров, изучал их работу, и это вновь немного вернуло меня в этот мир. Так что именно этим я увлечен последний год и, думаю, буду увлечен и в следующем", – сказал Питт. Вероятно, намекнув, что до этого зрители не увидят продолжения фильма о зомби.

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