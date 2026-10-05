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Уже не "Аватар": какой фильм – самый кассовый в истории

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
Time to read4 мин
icon 1,5 т.
Уже не "Аватар": какой фильм – самый кассовый в истории
"Мстители: Финал" уже не первый год соревнуются с "Аватаром" по объему кассовых сборов. Источник: Marvel

"Мстители: Финал" снова обогнали "Аватар" и вернули себе статус самого кассового фильма в истории мирового кинематографа. На протяжении многих лет эти два блокбастера неоднократно передавали друг другу эту корону, а продюсеры возвращали их в прокат для повторного показа и дополнительных сборов.

Как пишет издание Variety, сейчас на этот шаг решилась студия Disney, и благодаря целой серии новых сеансов в кинотеатрах совокупные кассовые сборы супергеройской эпопеи 2019 года выросли до $2,925 миллиарда в мировом прокате. Это позволило ему несколько обогнать "Аватар" 2009 года, который по итогам пяти повторных релизов сейчас имеет в своей казне $2,923 миллиарда.

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"Аватар" оставался бесспорным лидером целое десятилетие, пока в 2019 году "Мстители: Финал" впервые не побили этот рекорд во время своего дебютного проката. В 2021 году "Финал" вновь оказался на второй строчке, когда "Аватар" повторно вышел в кинотеатрах перед премьерой сиквела "Аватар: Путь воды". Спустя пять лет команда супергероев вновь одержала верх над народом На'ви.

Впрочем, несмотря на очередное смещение "Аватара" на второе место в списке рекордсменов, Disney по-прежнему остаётся самой успешной киностудией в мире. Дело в том, что фантастический фильм Джеймса Кэмерона был выпущен студией 20th Century Fox, которая перешла в собственность Disney после слияния компаний в 2019 году. Вместе с киноактивами Fox компания Disney в настоящее время контролирует семь из десяти самых кассовых фильмов всех времён, среди которых "Аватар: Путь воды" ($2,33 млрд), "Титаник" ($2,26 млрд) и "Мстители: Война бесконечности" ($2,05 млрд).

Disney и Marvel решили вновь выпустить "Мстители: Финал" на большие экраны, чтобы подогреть интерес к предстоящей премьере фильма "Мстители: Восхождение Доктора Дума", запланированной на декабрь. "Финал" в своё время стал грандиозным кульминационным завершением серии из 21 фильма (большинство из которых сами по себе были мощными блокбастерами), разворачивавшейся на протяжении десятилетия. Лента собрала вместе практически всех звёзд комикс-вселенной: от Роберта Дауни-младшего ("Железный человек"), Криса Эванса ("Капитан Америка") и Скарлетт Йоханссон (Черная вдова) до Тома Холланда (Человек-паук), Чедвика Боузмана (Черная пантера) и Энтони Маки (Сокол).

После неровного и неоднозначного периода в постпандемические годы Marvel впервые со времён "Финала" снова объединит практически всех супергероев галактики в фильме "Восхождение Доктора Дума". Повторный релиз "Финала", который ей предшествует, уже принес более 126 миллионов долларов в мировом прокате, а высокая посещаемость вызвала настоящий подъем среди владельцев кинотеатров перед декабрьской премьерой, которая имеет все шансы стать одним из главных кинособытий года.

Режиссерами 39-го фильма киновселенной Marvel выступили братья Энтони и Джо Руссо. Кинематографическая франшиза Marvel уже давно имеет статус самой прибыльной в истории кино: после того, как летний суперхит "Человек-паук: Новый день" преодолел отметку в 2,5 миллиарда долларов, общие сборы всей этой масштабной франшизы достигли впечатляющих 35,07 миллиарда долларов.

Ранее OBOZ.UA публиковал трейлер фильма "Скрудж и духи Рождества", в котором главную роль играет Джонни Депп.

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