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Украинский фильм победил на крупном польском кинофестивале. Видео

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read3 мин
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Украинский фильм победил на крупном польском кинофестивале. Видео
Фильм "Киллхаус" победил на фестивале Ukraina Festiwal Filmowy. Источник: Скриншот

Украинский фильм "Киллхаус" режиссера Любомира Левицкого получил приз зрительских симпатий на 11-м фестивале украинского кино Ukraina! Festiwal Filmowy в Польше. Победителя объявили 8 ноября в Варшаве.

О победе картины сообщили организаторы фестиваля на официальной странице в Facebook. Зрители отдали больше всего голосов именно за фильм "Киллхаус", отметив историю, основанную на реальных событиях.

Украинский фильм победил на крупном польском кинофестивале. Видео

Победителя объявили 8 ноября в Варшаве. Источник: Facebook

История спасения

В центре сюжета "Киллхауса" – история родителей, которые пытаются спасти свою 12-летнюю дочь. Девочку похитили россияне на оккупированной территории, и единственным шансом вернуть ее домой становится рискованная спасательная операция с применением беспилотников.

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Особенностью фильма стало то, что в нем сыграли не только профессиональные актеры, но и настоящие военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Организаторы фестиваля поблагодарили всех, кто принял участие в голосовании, и поздравили создателей фильма с победой.

Украинский фильм победил на крупном польском кинофестивале. Видео

В центре сюжета – история родителей, спасающих свою дочь. Источник: facebook.com/ukrainaff

Повторный показ

После объявления результатов организаторы также сообщили, что у зрителей будет еще одна возможность увидеть фильм на большом экране.

Повторный показ "Киллхауса" запланировали на 9 ноября в 16:30 в кинотеатре Kino Atlantic в Варшаве.

11-й фестиваль украинского кино Ukraina! Festiwal Filmowy проходит в Польше с 2 по 9 ноября.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Польше с 2 по 9 ноября пройдет 11-й фестиваль украинского кино Ukraina! Festiwal Filmowy. Программа охватывает 50 фильмов, среди которых картины, отмеченные на международных фестивалях, дебютные работы, документальное, анимационное и короткометражное кино. Показы запланированы в 12 городах страны.

Директор фестиваля Беата Беронская-Лях рассказала, что в этом году украинское кино покажут также на двух новых площадках – в Бельско-Бяле и Зеленой Гуре. По ее словам, несмотря на полномасштабную войну, украинское кинопроизводство продолжает развиваться, в частности благодаря международному сотрудничеству и привлечению иностранного финансирования.

Что известно

Еще в апреле 2026 в Киеве состоялся допремьерный показ тактического экшн-триллера "КИЛЛХАУС", режиссера Любомира Левицкого. Это первая в мире лента, детально воссоздающая уникальную спасательную операцию с использованием беспилотных технологий.

Тогда допремьерный показ собрал военно-политическое руководство, профессиональное сообщество, военных и лидеров мнений. Среди гостей были: Василий Малюк, Виталий Кличко, Максим Жорин, Андрей Юсов, Андрей Осипов, Артур Михно, Олег Гороховский, Юрий Горбунов, Святослав Вакарчук, Ахтем Сеитаблаев, Сергей Стрельников, Денис Капустин, Константин и Влада Либеровы, Гарик Корогодский, Жан Беленюк, Оксана и Вадим Гутцайт, Parfeniuk, Богдан Буше, Янков (Янки) Игорь, Ксения Мишина, Андрей Фединчик, TAYANNA и другие.

Напомним, украинский кинорежиссер и сценарист Любомир Левицкий заявил, что деятелям искусства уже достаточно рассказывать об Украине исключительно как о жертве. Он хотел бы более широко показывать героизм украинцев, и это, по мнению режиссера, будет сильнее откликаться международной аудитории.

Также сообщалось, что актер Сергей Стрельников официально объявил, что пополнил ряды Сил обороны Украины. Знаменитость принес военную присягу и присоединился к батальону беспилотных систем FERRO-6 9-й отдельной бригады беспилотных систем.

О начале службы звезда фильма "Киллхаус" сообщил в своем Instagram. Он опубликовал ролик, где предстал перед камерой в военной форме и подробнее рассказал о своих обязанностях в "бригаде нового поколения".

Также OBOZ.UA сообщал, что актер и режиссер Денис Капустин стал военнослужащим ВСУ. Он мобилизовался после завершения съемок экшн-фильма "Киллхаус", где предстал в роли командира ударных БПЛА. Как признался знаменитость, решающую роль в его решении сыграло болезненное личное событие – после одного из первых боевых выходов пропал без вести его друг, звезда фильмов "Буча", "Запах поля" и "В поисках Сковороды" Никон Федотов.

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