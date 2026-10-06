"Джозефина": вышел трейлер фильма, наделавшего шум в киноиндустрии

Ченнинга Татума часто считают актером, в первую очередь, массового коммерческого кино, однако зимой этого года фильм с ним в одной из главных ролей вызвал большой ажиотаж на фестивалях. И вот теперь драматический триллер "Джозефина" выходит в украинский прокат.

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Компания Adastra Cinema, занимающаяся дистрибуцией фильма, опубликовала его дублированный трейлер. В кинотеатрах Украины "Джозефину" можно будет увидеть с 26 ноября. Вместе с Татумом на экране появятся Джемма Чан и Мейсон Ривз, которой на момент съемок было 8 лет, как и ее героине.

Официальный синопсис фильма таков: после того как 8-летняя Джозефина (Ривз) случайно становится свидетельницей преступления в парке "Голден-Гейт", она начинает вести себя агрессивно, пытаясь защитить себя. Эта эмоциональная травма приводит к конфликтам между ее родителями (Татум и Чан), которые стремятся к справедливости и ищут способ вернуть ощущение безопасности.

"Джозефина" стала уже второй полнометражной работой для писательницы и режиссера Бет де Араужо. Прошлой зимой картина получила две ключевые награды на фестивале независимого кино "Санденс" – Главный приз жюри и Приз зрительских симпатий. Позже она претендовала на "Золотого медведя" Берлинале.

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Трейлер содержит немного диалогов, но наполнен напряжением: мы видим родителей, которые отчаянно пытаются справиться с тем, как их маленькая дочь переживает внезапное эмоциональное потрясение. Впрочем, далеко не все на стороне девочки. Так, один из взрослых спрашивает третьеклассницу: "Если то, что ты якобы видела, было таким ужасным, почему ты просто наблюдала из-за дерева?"

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