Джонни Депп возвращается в Голливуд: вышел трейлер фильма "Скрудж и духи Рождества"

В ближайшие месяцы Джонни Депп после длительного перерыва в карьере представит сразу несколько своих новых фильмов. Так, к зимним праздникам в кинотеатрах выйдет триллер "Скрудж и духи Рождества", в котором актер сыграет высокомерного персонажа, мир которого вот-вот изменят потусторонние существа.

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Компания Paramount представила новый трейлер картины. Мировая премьера назначена на 13 ноября. В Украине фильм выйдет на день раньше – 12 ноября.

Режиссер Тай Уэст предложил свой, хоррор-взгляд на "Рождественскую песнь" Чарльза Диккенса, которую экранизировали уже множество раз. Сценарий для картины написал Натаниэль Галперн.

Для Деппа это станет первой крупной голливудской работой после громкого судебного процесса с Эмбер Херд. И актер как следует поработал над ролью – в кадре его просто не узнать. Сначала его Скрудж безжалостно отказывает в помощи бедным, а уже через мгновение, охваченный ужасом, попадает в жуткий мир трех духов, которые устраивают ему настоящее испытание.

Актерский состав "Эбенезера" впечатляет: Андреа Райзборо сыграла Духа Прошлого Рождества, Трамелл Тиллман – Духа Настоящего Рождества, Иэн Маккеллен исполнил роль компаньона Джейкоба Марли, а Руперт Гринт – Боба Кретчита. Также в фильме снялись Дейзи Ридли, Сэм Клафлин, Чарли Мерфи, Артур Конти и Элли Бамбер.

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Этот масштабный проект Paramount стал первой работой Деппа в крупнобюджетном голливудском кино с 2018 года, когда вышли "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда" от Warner Bros. В последнее время актер больше сосредоточивался на международной карьере и, в частности, сыграл во французской исторической драме "Жанна Дюбарри".

Ранее OBOZ.UA публиковал трейлер фильма "Day Drinker", в котором также снимается Депп. Эта картина выйдет в прокат 26 марта.

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