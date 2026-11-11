Прайс-кэпы должны оставлять производителям электроэнергии ресурс для восстановления после атак – ФРУПЭК

Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины повторно призвала НКРЭКУ повысить максимальные прайс-кэпы как минимум до 18 000 грн/МВт·ч, чтобы ценовые ограничения учитывали реальные условия работы генерации во время отопительного сезона и постоянных российских атак.

В ФРУПЭК подчеркивают, что тепловая генерация остается одним из наиболее пострадавших сегментов энергетики, при этом именно она покрывает пиковые нагрузки, реагирует на дефицит мощности и компенсирует выбытие других генерирующих объектов. Скорость восстановления поврежденного оборудования зависит от доступности комплектующих, материалов и финансовых возможностей компаний поддерживать необходимые резервы.

"В период, когда энергосистема ежедневно работает под угрозой новых повреждений, регуляторные решения должны прежде всего обеспечивать максимальную готовность доступной генерации", – говорится в обращении.

Федерация также обращает внимание на растущую роль газопоршневых, газотурбинных и когенерационных установок, необходимых для покрытия дефицита и быстрого балансирования системы. Их себестоимость напрямую зависит от стоимости природного газа, что также должно учитываться при определении предельных цен.

"Учитывая изложенное, Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины повторно просит НКРЭКУ установить максимальный уровень предельных цен на организованных сегментах рынка электрической энергии хотя бы на уровне 18 000 грн/МВт·ч", – отмечается в обращении.

Ранее аналитик и руководитель по коммуникациям Ukraine Facility Platform Мария Цатурян заявила, что частные инвестиции в новую генерацию сдерживают долговой кризис на энергорынке и сохранение ручного регулирования цен. По ее словам, пока долги растут, а правила зависят от административных решений, у инвесторов не будет достаточной уверенности для вложений в новые мощности