Венгрия, Чехия и Словакия не хотят участвовать в финансовом обеспечении нового кредита Украине: Германия возмутилась

Венгрия, Чехия и Словакия требуют освободить их от участия в финансовом обеспечении нового кредита Евросоюза для Украины. Германия резко раскритиковала такую позицию, поскольку эти три страны настаивают на получении значительных средств из общего бюджета Евросоюза.

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Об этом пишет Welt со ссылкой на Politico. По данным издания, требование трех стран стало дополнительным источником напряженности во время переговоров по бюджету ЕС и новой финансовой помощи Украине.

Новый кредит для Украины

Речь идет о дополнительной финансовой потребности Украины в следующем году. Всего Киев должен получить еще около 70 млрд евро, из которых примерно 25 млрд евро могут предоставить такие партнеры, как Канада и Япония.

Европейские страны, в свою очередь, планируют обеспечить кредит для Украины объемом до 45 млрд евро. Именно от участия в финансовых гарантиях по этому кредиту Венгрия, Чехия и Словакия хотят получить освобождение.

По данным Welt, аналогичную позицию эти три страны занимали во время согласования уже одобренного кредита ЕС на 90 млрд евро. Среди возможных вариантов финансирования также рассматривают погашение помощи за счет замороженных российских активов, однако окончательного решения по этому механизму пока нет.

Германия раскритиковала требование трех стран

В немецких дипломатических кругах это требование вызвало резкую реакцию. Один из немецких дипломатов заявил Politico, что требование освободить три страны от участия в финансовом обеспечении помощи Украине противоречит их одновременным требованиям об увеличении средств из общего бюджета ЕС.

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"Эта абсурдность в очередной раз показывает, насколько оторваны от реальности некоторые представления о бюджете ЕС", – заявил дипломат.

Он также поставил под сомнение готовность немецких налогоплательщиков увеличивать финансирование государствам, которые отказываются участвовать в обеспечении помощи Украине.

По его словам, страны не могут одновременно требовать большего финансирования из европейского бюджета и избегать участия в противодействии общей угрозе безопасности.

"Когда речь идет о безбилетниках, никакой сплоченности нет", – сказал немецкий дипломат.

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Речь идет о фондах сплочения, из которых ЕС финансирует развитие инфраструктуры, региональные проекты и выравнивание экономических различий между государствами-членами.

Болгария также отказалась участвовать в кредитовании Украины

Отдельно от позиции Венгрии, Чехии и Словакии об отказе от участия в новой финансовой помощи Украине на прошлой неделе заявил премьер-министр Болгарии Румен Радев.

"Болгария ни в коем случае не может участвовать в этих 70 миллиардах", – сказал он журналистам в Твардице.

Он пояснил свою позицию экономическими последствиями затяжной войны для европейских государств, которая, по его словам, истощает европейские экономики, вызывает социальную напряженность и политическую нестабильность.

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В то же время позиция Болгарии отличается от позиции трех других стран – в отличие от них София участвовала в согласовании в прошлом году кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины на 2026–2027 годы.

Спор влияет и на переговоры по бюджету ЕС

Требования отдельных государств об исключениях из финансового обеспечения Украины накладываются на более широкие переговоры о следующем бюджете Евросоюза. Поэтому вопрос помощи Киеву становится одним из факторов, осложняющих достижение компромисса между государствами-членами по распределению средств ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, Венгрия заблокировала открытие последних двух переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС. Речь идет о 4-м и 5-м кластерах – "Зеленая повестка дня и устойчивая взаимосвязанность" и "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплочения".