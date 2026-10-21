В Днепре открыли первое в Украине арт-пространство для восстановления ветеранов – "Art Rehub Dnipro"

В Днепре открыли инклюзивное арт-пространство "Art Rehub Dnipro" , созданное для социокультурного, эмоционального и физического восстановления ветеранов. Хаб работает на базе Центральной городской библиотеки при поддержке Украинского культурного фонда. Здесь сочетают художественное образование, музыкальные и арт-терапевтические практики.

Идея создания пространства возникла благодаря опыту преподавателей Днепровской детской музыкальной школы № 9, которые работали с ветеранами. Куратор проекта и директор учреждения Ирина Муха рассказала, что первым участником стал ветеран Павел Кулиш. После тяжелого ранения и операции он начал посещать занятия по игре на гитаре. По словам Ирины, обучение дало заметный положительный результат: у ветерана восстановились моторные навыки и мыслительная деятельность. Позже к занятиям присоединились и другие военные, что и стало толчком к созданию отдельного пространства для встреч, общения и ментального восстановления.

"Art Rehub Dnipro" не является медицинским учреждением и не заменяет профессиональную помощь. Это место, где благодаря творчеству, обучению и общению ветераны могут восстановиться, раскрыть новые способности и вернуться к активной жизни. Программа предусматривает индивидуальные занятия по игре на гитаре и фортепиано, вокал, групповые арт-терапевтические занятия и музыкальные релаксационные сессии.

На первом этапе проекта отобрали 15 ветеранов, среди которых две женщины. Руководительница проекта и основательница "ОКО продакшн" Катерина Леонова отметила, что участники будут посещать индивидуальные занятия на музыкальных инструментах, а также групповые сеансы арт- и музыкотерапии. К реализации инициативы присоединились многочисленные партнеры, поддерживающие использование искусства и музыки в качестве инструментов восстановления.

Проект реализуют при поддержке Украинского культурного фонда в рамках программы "Партнерство ради развития", направления "Днепр: устойчивость и культурная гравитация" и программы "Днепр – молодежная столица". Среди партнеров – департаменты гуманитарной и ветеранской политики Днепровского городского совета, КЗК "Днепровские городские публичные библиотеки", Днепровская детская музыкальная школа № 9, "Марун Хаб" и благотворительный фонд "ТАПС".

Заместитель директора департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета, начальник управления культуры Евгений Хорошилов подчеркнул, что представители творческого сообщества давно хотели присоединиться к поддержке военных и ветеранов. Он также отметил символичность размещения хаба в Центральной городской библиотеке, ведь современные библиотеки могут выполнять роль многофункциональных общественных пространств. По его словам, подобные форматы арт-терапии через искусство пока не имеют аналогов в Украине, поэтому Днепр стал первопроходцем в этом направлении. В городской власти надеются, что хаб будет и дальше развиваться и станет постоянным местом притяжения для защитников и защитниц.

Психосоциальная поддержка и реинтеграция ветеранов и их семей – один из приоритетов благотворительного фонда "ТАПС". Руководительница фонда Юлия Дмитрова объяснила, что потребности ветеранов различаются: одним больше подходит рисование, другие давно мечтают научиться играть на музыкальных инструментах. Поэтому отдельное творческое пространство позволяет подбирать занятия индивидуально. По ее словам, выпускники реабилитационных лагерей фонда уже заинтересовались музыкальными занятиями, а такие инициативы помогают ветеранам отвлечься, попробовать что-то новое и найти дальнейшее направление развития.

15 ноября в рамках проекта запланировали финальный концерт-выставку, во время которой ветераны смогут представить собственный культурный продукт.

Координатор проекта и дизайнер Яна Куницкая отметила, что организаторы надеются сделать "Art Rehub Dnipro" постоянным пространством в культурной жизни города. В дальнейшем они планируют расширить программу и добавить другие виды творчества. По ее мнению, искусство помогает человеку лучше почувствовать себя, найти внутреннюю опору и открыть новые возможности. Куницкая также подчеркнула важность команды специалистов и партнеров, объединенных общей целью поддержки ветеранов.

В перспективе "Art Rehub Dnipro" должен превратиться в постоянный творческий центр, где ветераны смогут учиться, общаться, заниматься музыкой и другими видами искусства, а также организовывать выставки, концерты и литературные чтения.

Узнать больше о проекте и присоединиться к инициативе можно на официальной странице Art Rehub Dnipro в Facebook: https://www.facebook.com/share/1GcJBWZKCd/?mibextid=wwXIfr

В Днепре открыли первое в Ук... Развернуть

В Днепре открыли первое в Ук... Развернуть

В Днепре открыли первое в Ук... Развернуть