В Днепре совершенствуют городские программы поддержки семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без родительской опеки

В Днепре прошел открытый диалог, посвященный развитию семейных форм воспитания и совершенствованию системы поддержки семей. Во встрече приняли участие 50 человек, среди которых были семьи, воспитывающие детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, представители органов местного самоуправления, профильных служб и специалисты отрасли.

Мероприятие состоялось в рамках городской политики защиты детства и проекта "Безопасные семьи, сильные общины". Его цель – наладить открытый диалог между городскими властями и семьями. Менеджер по управлению проектами в регионе благотворительной организации "Надежда и жилье для детей" Дарья Дощук рассказала, что даже во время войны люди готовы принимать детей в свои семьи, чтобы те не попадали в детские дома. В то же время, по ее словам, устройство ребенка в семью – лишь начало длительного процесса, в ходе которого родители могут нуждаться в помощи специалистов. Поэтому важно, чтобы семьи имели понятный алгоритм действий и необходимую поддержку, а ответственность за безопасность детей совместно несли городские власти, общественный сектор и родители.

Проект "Безопасные семьи, си... Источник: Днепровский городской совет Развернуть

Мероприятие было организовано при поддержке международных и всеукраинских партнеров, содействующих реформе деинституционализации и защите прав детей. Среди них – благотворительная организация "Надежда и жилье для детей", Министерство Европы и иностранных дел Франции, а также международная гуманитарная организация Save the Children.

Эксперт по альтернативному уходу и деинституционализации организации Save the Children в Украине Наталья Применко отметила, что цель реформы – создать условия, при которых дети в Днепре и области будут расти в семьях, а не в интернатных учреждениях. Для этого необходимо развивать патронатные и приемные семьи и предотвращать попадание детей в учреждения. Она также подчеркнула важность готовности общин присоединиться к изменениям и выразила готовность партнеров объединять усилия ради будущего детей.

Проект "Безопасные семьи, сильные общины". Источник: Днепровский городской совет

Одной из модераторов встречи стала мама-воспитательница детского дома семейного типа Ольга Шиошвили. Женщина с детства мечтала о мире, в котором ни один ребенок не останется один на один со своими проблемами. При поддержке мужа в течение двух лет воспитательной практики она подарила семейное тепло девяти детям.

Ольга рассказала, что для нее важно участвовать в таких мероприятиях, ведь они позволяют представителям разных звеньев системы обсуждать опыт и находить общие решения. По ее мнению, именно благодаря таким встречам могут появляться новые программы и законодательные изменения, которые облегчат жизнь детей и родителей.

Проект "Безопасные семьи, си... Источник: Днепровский городской совет Развернуть

В ходе мероприятия участники проанализировали состояние развития семейных форм воспитания в Днепре, определили сильные стороны действующей муниципальной системы поддержки, а также обсудили потребности семей и трудности, с которыми они сталкиваются. В рамках панельных дискуссий и практических сессий специалисты совместно с родителями подготовили предложения по совершенствованию социальных услуг. Разработанные рекомендации станут основой для улучшения городских программ защиты детства.

Заместитель городского головы – директор департамента социальной политики Днепровского городского совета Эдуард Подлубный отметил, что город продолжает развивать семейные формы воспитания и поддерживать семьи, воспитывающие детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. По его словам, такие встречи помогают лучше понять потребности семей и найти эффективные решения.

Проект "Безопасные семьи, сильные общины". Источник: Днепровский городской совет

Подлубный также подчеркнул необходимость наладить прямую связь между семьями и различными органами власти: от медицины и образования до Пенсионного фонда и служб по делам детей. Особенно актуально такое взаимодействие в период военного положения, когда семьи сталкиваются с дополнительными трудностями. Главная задача города – обеспечить ощутимую поддержку каждой семье и сохранить приоритет интересов ребенка.

Всего в Днепре насчитывается более 1200 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Около 88% из них уже размещены в различных семейных формах воспитания.

Днепровский городской совет продолжает работу над развитием системы поддержки семей, чтобы каждый ребенок, оставшийся без родительской опеки, имел возможность расти в любящей и безопасной семейной обстановке.