В Днепре расширяют возможности "Социального такси" и обустраивают безбарьерные маршруты для горожан

В Днепре продолжают развивать безбарьерную среду , чтобы люди с инвалидностью и маломобильные жители могли самостоятельно передвигаться по городу, получать медицинскую помощь и пользоваться административными и социальными услугами. Одним из направлений этой работы стало пополнение автопарка городской службы "Социальное такси". Еще один специализированный автомобиль город получил при поддержке программы "Партнерство за сильную Украину" совместно с департаментом социальной политики горсовета и центром "Дотик".

Новый автомобиль уже используют для перевозки горожан, которым нужен специализированный транспорт. В частности, им воспользовался житель Днепра Сергей Майданенко. Мужчина уже 11 лет передвигается на инвалидной коляске после несчастного случая на стройке, которой посвятил 20 лет жизни. Несмотря на травму, Сергей продолжает дистанционно составлять сметы, консультировать коллег и самостоятельно ухаживать за большим частным хозяйством. Услуга "Социального такси" позволяет ему регулярно посещать реабилитацию и решать вопросы с документами.

Сергей Майданенко рассказал, что раньше передвигаться по городу на инвалидной коляске было сложно из-за нехватки пандусов и пониженных бордюров. Сейчас, по его словам, ситуация заметно меняется: на дорогах становится меньше препятствий, а в больницах и учреждениях соцзащиты оборудуют удобные подъезды и работает внимательный персонал. При этом самое главное – иметь возможность добраться до нужного места. В этом ему существенно помогает "Социальное такси", благодаря которому он может без проблем доехать на реабилитацию или решить юридические вопросы.

Сейчас автопарк "Социального такси" состоит из девяти специализированных автомобилей: двух автобусов, пяти микроавтобусов и двух минивэнов. Последние приобрели в этом году за счет средств городского бюджета для перевозки участников боевых действий.

Директор центра реабилитации и социальной помощи "Шаг навстречу" Днепровского городского совета Максим Еременко пояснил, что услугой могут пользоваться дети в возрасте от пяти лет и взрослые с инвалидностью I или II группы вследствие нарушений опорно-двигательного аппарата, а также люди с инвалидностью I группы по зрению. Для этого нужно лишь один раз подать документы в отделение центра на улице Василия Барки, 21. После этого можно заказывать специализированный транспорт. Услуга бесплатная и предоставляется индивидуально четыре раза в месяц продолжительностью до трех часов на одну поездку. Для общественных организаций предусмотрено четыре поездки в месяц продолжительностью до восьми часов.

Медицинские учреждения Днепра также постепенно приспосабливают к потребностям маломобильных пациентов. Амбулатория, которую посетил Сергей, оборудована в соответствии с современными государственными строительными нормами. У входа есть парковочные места и нормативный пандус, внутри – нескользкое покрытие, контрастные желтые линии и тактильные таблички со шрифтом Брайля. Для людей на инвалидных колясках установили пониженную стойку регистратуры, расширили дверные проемы до 90 см, оборудовали лифт и современный инклюзивный туалет.

Врач общей практики – семейной медицины Елена рассказала, что в амбулаторию часто обращаются люди с нарушениями зрения, пациенты после тяжелых переломов и военные после ранений. Поэтому здесь заботятся о том, чтобы каждый мог удобно попасть на прием как к семейному врачу, так и к узким специалистам. Регистратор в холле помогает посетителям сориентироваться или лично сопровождает их до кабинета. Если же возникает необходимость в госпитализации, в медучреждении есть кресла и носилки, чтобы быстро и безопасно доставить пациента из кабинета к автомобилю скорой помощи.

Еще одним важным элементом городской системы доступности является "Прозорий офіс" на проспекте Слобожанском. Это крупнейший в Днепре центр предоставления административных и социальных услуг, который обслуживает жителей многих микрорайонов. Здесь создали комплексные условия для людей с различными формами инвалидности.

Начальник Левобережного управления социальной защиты населения Днепровского городского совета Светлана Котищук отметила, что "Прозорий офіс" полностью приспособлен для посетителей с инвалидностью. Для их удобства есть пандусы, лифты, подъемник и санитарные комнаты, а также заниженная стойка регистрации и терминал, которыми могут пользоваться люди на креслах-колясках. Для незрячих посетителей предусмотрели тактильную плитку и таблички со шрифтом Брайля. А для общения с людьми с нарушениями слуха специалисты используют специальные планшеты, с помощью которых можно онлайн вызвать сурдопереводчика.

Сочетание специализированного транспорта, доступных медицинских учреждений и центров предоставления административных услуг формирует в Днепре единую систему безбарьерности. Город продолжает развивать инклюзивную инфраструктуру, чтобы каждый житель, независимо от физических возможностей или жизненных обстоятельств, мог чувствовать себя равноправным, самостоятельным и защищенным.