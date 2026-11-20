"Теплоэнерго" в Днепре завершило первичные пуски всех 372 котельных, несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме
Коммунальщики завершили запуск всех объектов.
Источник: Днепровский городской совет
Нынешнее начало отопительного сезона стало беспрецедентно сложным для коммунальщиков Днепра. Если в прошлом году предприятие работало преимущественно в условиях почасовых графиков отключения электроэнергии, то в этом сезоне ситуация значительно осложнилась. Только за последние несколько дней город пережил три масштабных блэкаута. Кроме того, из-за сложной ситуации в энергосистеме регулярно применяют как почасовые, так и специальные графики отключения света.
"Теплоэнерго" в Днепре завер...
Источник: Днепровский городской совет
Развернуть
Все это существенно усложняло первичные пуски котельных. Из-за обесточивания уже запущенные объекты неоднократно останавливались. После восстановления электроснабжения специалистам приходилось повторно запускать оборудование и стабилизировать работу системы.
Несмотря на такие условия КП "Теплоэнерго" завершило первичные пуски всех 372 котельных. Они обеспечивают теплом жилые дома и объекты социальной сферы Днепра.
"Теплоэнерго" в Днепре завер...
Источник: Днепровский городской совет
Развернуть
Директор коммунального предприятия "Теплонерго" Андрей Клименко сообщил, что коммунальщики завершили запуск всех объектов. Теперь вместе с обслуживающими организациями они работают над устранением локальных проблем, которые могут возникать непосредственно в домах. В частности, сотрудничают с КП "Жилсервис-5". Все службы продолжают работать в усиленном режиме.
В то же время на предприятии продолжают укреплять энергетическую устойчивость объектов теплоснабжения. Для этого устанавливают генераторные установки, которые позволяют поддерживать работу оборудования при отсутствии централизованного электроснабжения.
"Теплоэнерго" в Днепре завер...
Источник: Днепровский городской совет
Развернуть
Один из таких объектов недавно оборудовали генератором мощностью 650 кВт. Мастер теплового участка № 1 Артем Кордин рассказал, что котельная отапливает шесть жилых домов и два учебных заведения. Также для установки оборудовали защиту от атмосферных осадков и возможных актов вандализма. Оснащение котельных резервными источниками питания продолжается и будет продолжаться в течение всего отопительного сезона.
Вместе с тем на предприятии подчеркивают, что у генераторов ограниченный технический ресурс, они требуют регулярного обслуживания и значительных запасов топлива. Поэтому использовать их необходимо рационально.
"Теплоэнерго" в Днепре завер...
Источник: Днепровский городской совет
Развернуть
Задействовать установки при каждом отключении света нецелесообразно как с технической, так и с экономической точки зрения. Важно сохранить ресурс оборудования и топливо на случай сильных морозов и длительных отключений электроэнергии.
Сейчас приоритетом являются объекты, обеспечивающие повышение давления холодной воды. От их работы зависит водоснабжение жителей, в частности верхних этажей жилых домов.
Несмотря на завершение первичных пусков, коммунальщики продолжают следить за работой системы теплоснабжения, реагировать на аварийные ситуации и вместе с обслуживающими организациями устранять локальные неисправности.
"Теплоэнерго" в Днепре завер...
Источник: Днепровский городской совет
Развернуть
Андрей Клименко также поблагодарил жителей, которые поддерживают работников предприятия и отмечают их работу. Он отметил, что коммунальщикам важно видеть, что их усилия замечают и ценят.
В случае аварий на внутридомовых сетях отопления жителям нужно обращаться в организацию, которая обслуживает дом. Если дом находится в управлении ОСМД – непосредственно к его правлению.
При возникновении аварийных ситуаций на внешних сетях теплоснабжения необходимо обращаться в круглосуточную аварийную службу КП "Теплоэнерго" по телефону: 067 103 48 35.
Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение