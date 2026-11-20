"Теплоэнерго" в Днепре завершило первичные пуски всех 372 котельных, несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме

Нынешнее начало отопительного сезона стало беспрецедентно сложным для коммунальщиков Днепра. Если в прошлом году предприятие работало преимущественно в условиях почасовых графиков отключения электроэнергии, то в этом сезоне ситуация значительно осложнилась. Только за последние несколько дней город пережил три масштабных блэкаута. Кроме того, из-за сложной ситуации в энергосистеме регулярно применяют как почасовые, так и специальные графики отключения света.

"Теплоэнерго" в Днепре завер... Источник: Днепровский городской совет Развернуть

Все это существенно усложняло первичные пуски котельных. Из-за обесточивания уже запущенные объекты неоднократно останавливались. После восстановления электроснабжения специалистам приходилось повторно запускать оборудование и стабилизировать работу системы.

Несмотря на такие условия КП "Теплоэнерго" завершило первичные пуски всех 372 котельных. Они обеспечивают теплом жилые дома и объекты социальной сферы Днепра.

"Теплоэнерго" в Днепре завер... Источник: Днепровский городской совет Развернуть

Директор коммунального предприятия "Теплонерго" Андрей Клименко сообщил, что коммунальщики завершили запуск всех объектов. Теперь вместе с обслуживающими организациями они работают над устранением локальных проблем, которые могут возникать непосредственно в домах. В частности, сотрудничают с КП "Жилсервис-5". Все службы продолжают работать в усиленном режиме.

В то же время на предприятии продолжают укреплять энергетическую устойчивость объектов теплоснабжения. Для этого устанавливают генераторные установки, которые позволяют поддерживать работу оборудования при отсутствии централизованного электроснабжения.

"Теплоэнерго" в Днепре завер... Источник: Днепровский городской совет Развернуть

Один из таких объектов недавно оборудовали генератором мощностью 650 кВт. Мастер теплового участка № 1 Артем Кордин рассказал, что котельная отапливает шесть жилых домов и два учебных заведения. Также для установки оборудовали защиту от атмосферных осадков и возможных актов вандализма. Оснащение котельных резервными источниками питания продолжается и будет продолжаться в течение всего отопительного сезона.

Вместе с тем на предприятии подчеркивают, что у генераторов ограниченный технический ресурс, они требуют регулярного обслуживания и значительных запасов топлива. Поэтому использовать их необходимо рационально.

"Теплоэнерго" в Днепре завер... Источник: Днепровский городской совет Развернуть

Задействовать установки при каждом отключении света нецелесообразно как с технической, так и с экономической точки зрения. Важно сохранить ресурс оборудования и топливо на случай сильных морозов и длительных отключений электроэнергии.

Сейчас приоритетом являются объекты, обеспечивающие повышение давления холодной воды. От их работы зависит водоснабжение жителей, в частности верхних этажей жилых домов.

Несмотря на завершение первичных пусков, коммунальщики продолжают следить за работой системы теплоснабжения, реагировать на аварийные ситуации и вместе с обслуживающими организациями устранять локальные неисправности.

"Теплоэнерго" в Днепре завер... Источник: Днепровский городской совет Развернуть

Андрей Клименко также поблагодарил жителей, которые поддерживают работников предприятия и отмечают их работу. Он отметил, что коммунальщикам важно видеть, что их усилия замечают и ценят.

В случае аварий на внутридомовых сетях отопления жителям нужно обращаться в организацию, которая обслуживает дом. Если дом находится в управлении ОСМД – непосредственно к его правлению.

При возникновении аварийных ситуаций на внешних сетях теплоснабжения необходимо обращаться в круглосуточную аварийную службу КП "Теплоэнерго" по телефону: 067 103 48 35.