Коммунальщики Днепра начали подготовку парков и зеленых зон к весне

В Днепре начали готовить городские парки и скверы к весне. В конце ноября коммунальщики высаживают тысячи луковиц тюльпанов, которые с наступлением тепла украсят зеленые зоны и места отдыха горожан.

Работы выполняют сотрудники КП "Городская инфраструктура". Цветы высаживают в парке Шевченко, "Зеленом Гае" и парке имени Писаржевского. В частности, на клумбах вокруг фонтана на смотровой площадке парка Шевченко планируют разместить около 10 тысяч луковиц.

В Днепре начали готовить гор... Источник: Днепровский городской совет Развернуть

Заместитель директора КП "Городская инфраструктура" Любовь Чадина рассказала, что для посадки используют тюльпаны, оставшиеся с предыдущего сезона. После завершения вегетации луковицы выкопали, просушили, перебрали, обработали фунгицидами и хранили в сухом помещении до осени.

По ее словам, тюльпаны являются многолетними растениями, поэтому луковицы можно использовать повторно. Такой подход позволяет поддерживать цветочное оформление городских парков без дополнительных затрат на закупку нового посадочного материала.

В Днепре начали готовить гор... Источник: Днепровский городской совет Развернуть

Также в парке Шевченко с ходом работ ознакомилась заместитель директора департамента парков и рекреации Днепровского городского совета Анастасия Петренчук. Она отметила, что, несмотря на постоянные вражеские обстрелы и сложную ситуацию в городе, коммунальщики продолжают заранее готовить зеленые зоны к весне.

В Днепре начали готовить гор... Источник: Днепровский городской совет Развернуть

По словам Петренчук, важно, чтобы с наступлением тепла днепряне могли приходить в парки всей семьей, гулять, любоваться цветами и фотографироваться в любимых местах. Она добавила, что такие мгновения красоты и жизни сейчас имеют особое значение.

Весной высаженные луковицы должны превратиться в яркие цветочные композиции и вновь стать украшением городских парков – мест для встреч, отдыха и семейных прогулок.