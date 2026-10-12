Kids Athletics October Fest: сотни детей в Днепре приняли участие в фестивале легкой атлетики

11 октября на стадионе "Олимпийские резервы" в Днепре состоялся спортивный фестиваль Kids Athletics OCTOBER FEST. В нем приняли участие более 200 детей разного возраста, в том числе малыши, для которых эти соревнования стали первыми. К мероприятиям также присоединились родители.

Программа фестиваля включала забеги, эстафеты и командные испытания. Дети преодолевали полосы препятствий, прыгали, метали спортивные снаряды и соревновались в упражнениях "Квадрат ловкости", "Зигзаг", метании "Вортекса" и гонке "Супер-гонка".

Kids Athletics October Fest. Источник: Днепровский городской совет

Особое внимание уделили инклюзивному спорту: в программу включили забеги для детей с инвалидностью. Участники испытывали свои силы в различных дисциплинах, а победители получили награды и подарки от организаторов и спонсоров.

Украинская легкоатлетка, мастер спорта Украины международного класса Оксана Ботурчук отметила, что фестиваль проводится уже в четвертый раз, второй год подряд. По ее словам, для детей младшего возраста не хватает легкоатлетических соревнований, ведь обычно такие старты доступны участникам от 10 лет.

Kids Athletics October Fest. Источник: Днепровский городской совет

Она также подчеркнула важность поддержки детского спорта со стороны бизнеса. Юным спортсменам Оксана Ботурчук пожелала, прежде всего, получать удовольствие от занятий, ведь спорт помогает развивать важные качества, учит взаимодействовать с другими и создает дружескую атмосферу. В то же время она отметила, что победа не всегда является главным результатом соревнований.

Заместитель директора департамента – начальник управления спорта Александр Осипов рассказал, что фестиваль организовали совместно с общественной организацией Kids Athletics. По его словам, такие мероприятия позволяют показать детям, что легкой атлетикой можно заниматься с раннего возраста. На этот раз в фестивале принимали участие даже дети в возрасте трех-четырех лет, которые впервые преодолевали спортивные дистанции.

Kids Athletics October Fest. Источник: Днепровский городской совет

Он добавил, что в этом году к мероприятиям присоединились почти 30 родителей. Они также попробовали свои силы в испытаниях и собственным примером поддержали детей.

К фестивалю присоединилась и Анастасия Реминь – мастер спорта международного класса по легкой атлетике, чемпионка Европы и тренер клуба Kids Fitness. Она рассказала, что ее дочь занимается легкой атлетикой с четырех лет, а клуб привел на мероприятие почти 80 участников.

По словам Анастасии Реминь, важно привлекать детей к легкой атлетике в раннем возрасте, ведь впоследствии они могут выбрать другой вид спорта. Она также подчеркнула актуальность развития детского спорта и отметила масштаб фестиваля для такой возрастной категории.

Kids Athletics October Fest. Источник: Днепровский городской совет

Kids Athletics OCTOBER FEST ставит своей целью популяризацию легкой атлетики среди детей, поощрение их к регулярной физической активности и помощь в освоении первых шагов в спорте. Такие мероприятия дают юным участникам возможность испытать свои силы, научиться работать в команде и поддерживать друг друга.