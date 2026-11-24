Инклюзивные классы, доступные музеи и театры: как в Днепре развивают безбарьерное пространство

В Днепре по поручению мэра Филатова продолжают создавать безбарьерную среду, чтобы дети и взрослые имели равный доступ к образованию, культуре и психологической поддержке. Одной из первых инклюзивные классы еще 10 лет назад начала внедрять Днепровская гимназия № 143. Сейчас здесь учатся 1006 учеников, среди которых 32 ребенка с особыми образовательными потребностями. Для них открыли 16 инклюзивных классов.

В гимназии оборудовали ресурсную комнату, медиатеку, инклюзивный туалет и рельефные линии для детей с нарушениями зрения. Также с учениками работают ассистенты учителей, психолог и дефектолог.

В Днепре развивают безбарьерное пространство. Источник: Днепровский городской совет

Директор Днепровской гимназии № 143 Наталия Лукина рассказала, что главная цель гимназии – создать условия, в которых каждый ребенок будет чувствовать себя комфортно и защищенно и сможет развивать свои способности. Для каждого ученика формируют команду сопровождения с участием родителей и разрабатывают индивидуальный план развития.

В Днепре развивают безбарьерное пространство. Источник: Днепровский городской совет

В Днепре развивают безбарьерное пространство. Источник: Днепровский городской совет

Отдельно в учреждении занимаются профориентацией выпускников в рамках проектов DECIDE и "Знайти". Гимназия сотрудничает с лицеем № 97 и профессионально-техническими учреждениями, где уже создают группы для таких детей. Кроме того, адаптированные программы и помощь ассистентов получают одаренные ученики и дети-переселенцы, у которых есть образовательные потери.

Особое внимание уделяют социализации детей и созданию безопасных условий во время воздушных тревог. Для учеников с расстройствами аутистического спектра или дефицитом внимания и гиперактивностью, которым сложно находиться в шумной среде, в укрытии обустроили отдельную тихую комнату. Там есть конструктор, краски и материалы для лепки.

В Днепре развивают безбарьерное пространство. Источник: Днепровский городской совет

Практический психолог Днепровской гимназии № 143 Виктория Лихошерстная объяснила, что педагоги не пытаются привести всех детей к одинаковому результату, а вместо этого опираются на сильные стороны каждого ученика. Это помогает детям ощущать собственные успехи и легче адаптироваться в коллективе. Для этого проводят коррекционно-развивающие занятия, групповые игры для социализации и привлекают родителей к совместной работе.

Всего в Днепре инклюзивное обучение организовано в 122 школах – это 880 классов, где учатся 1443 ученика. Также оно доступно в восьми детсадах, где работают 15 групп для 33 малышей.

В Днепре развивают безбарьерное пространство. Источник: Днепровский городской совет

В 69 учреждениях образования оборудованы ресурсные комнаты, в 37 – медиатеки, в 44 – специальные туалеты. Еще в 51 учреждении установили подъемники, а также есть шесть лестничных подъемников.

Главный специалист управления общего среднего образования департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Марина Ратушная отметила, что развитие безбарьерной среды в образовании остается одним из главных направлений работы города. По ее словам, количество детей, которым необходимо инклюзивное обучение, растет, поэтому город регулярно изучает их потребности и продолжает расширять доступное пространство в школах.

Инклюзивные решения внедряют и в культурных учреждениях Днепра. В частности, Музей истории Днепра стал одним из самых доступных музеев Украины. Здесь оборудовали пандусы, инклюзивный туалет, тактильные зоны в каждом зале и аудиогид простым языком.

Кроме того, в музее впервые в Украине издали книгу по истории Днепра и подготовили экскурсию по экспозиции шрифтом Брайля с тифлоизображениями.

Директор музея Александра Бирюкова сообщила, что учреждение продолжает расширять возможности для посетителей. Сейчас там завершают масштабный проект по созданию тактильной карты Днепра с проекцией и аудиосопровождением. Также подготовили новые тифлоизображения и напечатали на 3D-принтере фрагменты казацких изразцов, чтобы сделать историю казацкого происхождения города доступнее для всех посетителей.

Безбарьерные решения внедряют и в других учреждениях культуры. В частности, это происходит благодаря совместной грантовой программе городского совета и Украинского культурного фонда "Днепр: устойчивость и культурная гравитация".

В Днепре развивают безбарьерное пространство. Источник: Днепровский городской совет

В Центральной городской библиотеке модернизировали лифт, уложили тактильную плитку и приобрели книги, напечатанные шрифтом Брайля. Театр "Верим!" адаптировал три спектакля для людей с нарушениями слуха. Также работы по созданию безбарьерного пространства продолжаются в филиале "Шинник" учреждения культуры "Арттерритория".

Заместитель директора департамента – начальник управления культуры департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Евгений Хорошилов подчеркнул, что доступность культурных учреждений предполагает не только физическую безбарьерность, но и возможность получать информацию в удобном формате для людей с инвалидностью. Цель городских властей – сделать культурную жизнь доступной для как можно большего числа жителей Днепра.

В Днепре развивают безбарьерное пространство. Источник: Днепровский городской совет

Работу по созданию безбарьерной среды в учреждениях образования и культуры проводят в рамках Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине, инициированной первой леди Еленой Зеленской, а также городской программы развития образования и культуры Днепра.

Таким образом, в городе постепенно формируют единое доступное пространство – от учебных классов и укрытий до музеев и театров. Днепр продолжит адаптировать коммунальные учреждения и внедрять новые инклюзивные решения, чтобы у каждого жителя были равные возможности для развития и он чувствовал поддержку.