Днепр передал 25-й Сичеславской бригаде два современных трактора

Днепр продолжает систематически оказывать поддержку Силам обороны Украины. На этот раз 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде передали два новых современных трактора. Технику приобрели благодаря совместным усилиям городских властей, Фонда содействия 25-й бригаде, меценатов и благотворителей.

Заместитель городского головы Днепра Андрей Денисенко отметил, что сотрудничество города с Сичеславской бригадой носит системный характер. По его словам, Днепр и 25-ю бригаду объединяет не только общее название "Сичеслав", но и многолетнее взаимодействие и поддержка.

Днепр передал 25-й Сичеславс... Источник: Днепровский городской совет Развернуть

Он добавил, что приобретение тракторов стало возможным благодаря совместной работе города, Фонда поддержки 25-й Сичеславской бригады, благотворителей и меценатов. Андрей Денисенко также поблагодарил военнослужащих бригады за защиту Украины, Днепра и всей Сичеславщины и отметил, что городские власти и в дальнейшем будут поддерживать защитников.

Отдельно он подчеркнул, что городской голова Борис Филатов также лично поддерживает бригаду – через Фонд содействия 25-й бригаде перечисляет свою заработную плату в помощь сичеславским десантникам.

Днепр передал 25-й Сичеславс... Источник: Днепровский городской совет Развернуть

Основатель благотворительного фонда "Фонд содействия 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде" Виктор Кучинский отметил, что передача тракторов стала возможной благодаря тесному взаимодействию и объединению усилий городских властей Днепра, общественности, меценатов и Фонда. Он также выразил благодарность военнослужащим 25-й бригады за их службу.

Командир 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Илья Петрина поблагодарил Днепр, городские власти и Фонд содействия 25-й бригаде за переданную технику.

Днепр передал 25-й Сичеславс... Источник: Днепровский городской совет Развернуть

По его словам, для воинской части важна не только боевая техника. Тракторы также необходимы для выполнения задач и помогают сохранять жизни военнослужащих. Он добавил, что военные постоянно чувствуют поддержку Днепра и его жителей.