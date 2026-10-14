Днепр готов к отопительному сезону на 95 %. В котельных модернизируют оборудование и устанавливают дополнительные генераторы и инверторы

В Днепре продолжается подготовка теплового хозяйства к отопительному сезону . На данный момент техническая готовность города составляет 95%. В этом году обновили еще 14 котлов, установили почти 50 энергосберегающих насосов, а также подключили еще несколько десятков дополнительных генераторов и инверторов.

"Эта работа ведётся каждый год. Мы ускорили все эти процессы во время полномасштабной войны. Модернизация нашей системы отопления, наших котельных — мы всегда этим занимались. Посмотрим, что будет дальше. Но мы готовы. И будем продолжать делать всё, что возможно и невозможно, в этом направлении", — подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов во время осмотра одной из котельных.

Так в Днепре обновляют не только крупные районные, но и квартальные котельные. На одной из таких в капитально отремонтированном котле сейчас устанавливают новую горелку. Это позволит более экономно использовать природный газ.

Одновременно на котельной устанавливают генератор мощностью 148 кВт.

В целом в различных районах Днепра также заменили более 7 км аварийных теплосетей и восстановили ещё более 25 км теплоизоляции трубопроводов — чтобы уменьшить теплопотери и риск аварий.

Днепр готов к отопительному... Развернуть

Днепр готов к отопительному... Развернуть

Днепр готов к отопительному... Развернуть

Днепр готов к отопительному... Развернуть