25 зарядных станций будут обеспечивать работу операторов единой горячей линии Днепра

В Днепре продолжают готовить городскую инфраструктуру к возможным отключениям электроэнергии, чтобы жители и в дальнейшем могли обращаться в коммунальные службы. КП "еДнепр" получило 25 зарядных станций для резервного питания серверов и другого оборудования, необходимого для работы Единой горячей линии города 1530 и цифровых сервисов.

Благодаря новому оборудованию городская инфраструктура сможет более стабильно работать во время отключений электроэнергии. Это важно для своевременной передачи обращений жителей в ответственные службы, в частности по поводу аварий, перебоев с отоплением и водоснабжением, вывоза мусора и других коммунальных проблем.

КП "еДнепр" получило 25 заря... Источник: Днепровский городской совет Развернуть

Даже в случае отсутствия электроэнергии люди должны иметь возможность сообщать о ситуациях, требующих реагирования городских служб. При необходимости операторы горячей линии смогут продолжать работу из убежища.

Директор Центра поддержки населения "Дотик" Днепровского городского совета Рафаэль Кижнер сообщил, что город привлекает международные благотворительные организации и программы технической помощи для обеспечения бесперебойной работы основных городских служб. В частности, речь идет об обеспечении генераторами, устройствами резервного питания и дополнительными обогревателями.

КП "еДнепр" получило 25 заря... Источник: Днепровский городской совет Развернуть

Программа "Партнерство за сильную Украину" (PFRU) передала 25 зарядных станций для КП "еДнепр". Международная поддержка помогает коммунальным предприятиям и учреждениям подготовиться к перебоям с электроснабжением и другим вызовам, вызванным войной.

Советник программы "Партнерство за сильную Украину" в Днепропетровской области Екатерина Голега пояснила, что из-за российских обстрелов и приема внутренне перемещенных лиц нагрузка на городские службы растет. Именно поэтому после обращения Днепровского городского совета программа согласилась предоставить резервные станции, чтобы "горячая линия" могла работать круглосуточно и бесперебойно.

КП "еДнепр" получило 25 заря... Источник: Днепровский городской совет Развернуть

Директор КП "еДнепр" Артем Трапезников отметил, что полученное оборудование поможет укрепить техническую базу цифровых сервисов города. По его словам, 25 зарядных станций будут обеспечивать резервное питание серверов и оборудования горячей линии 1530, а также других городских цифровых сервисов. Это создаст дополнительные условия для бесперебойной работы операторов, в частности в укрытиях.

КП "еДнепр" получило 25 заря... Источник: Днепровский городской совет Развернуть

Он также подчеркнул, что главная цель – обеспечить жителям возможность сообщать о проблемах, а ответственным службам – своевременно получать информацию и реагировать на обращения. Программа "Партнерство за сильную Украину" финансируется правительствами Великобритании, Эстонии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

Как сообщить о проблеме в Днепре

Жители могут обратиться в городские службы двумя способами:

позвонить на Единую горячую линию города 1530;

воспользоваться мобильным приложением "еДнепр".

Аварийные обращения обрабатываются в течение суток. Обращения, требующие официального ответа городского совета, рассматриваются в сроки от 14 до 30 суток.

Скачать приложение:

– App Store

– Google Play