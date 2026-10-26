Венки, вышиванки и мастер-классы: в Днепре провели пятые Днепровские вечерницы

В Днепре состоялись пятые Днепровские вечерницы, во время которых гости знакомились с украинскими традициями, участвовали в мастер-классах, водили хороводы, пели и узнавали больше о народных обычаях.

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В этом году мероприятие впервые организовали на новой площадке – в Центре современной культуры. Для посетителей подготовили разнообразные интерактивы: плетение венков, изготовление бисерных браслетов и букетов из колосков. Также гостей ждали традиционные угощения и символическая быстрая свадьба с бубликами. Желающие могли присоединиться к танцам и пению вместе с сообществом "ДніпроЯв", которое популяризирует и возрождает украинские традиции и праздники.

Заместительница руководителя молодежной сети "Хвиля" Элина Косолапова отметила, что для организаторов особенно важным стало участие не только днепровской молодежи, но и гостей из разных уголков Украины. По ее словам, вечорницы прошли в рамках двухдневной программы празднования статуса Днепра как Молодежной столицы Украины, а такое количество участников из других регионов стало новым масштабом для мероприятия.

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Отдельной частью программы стала лекция "Культура через язык". Во время встречи участники обсуждали украинские традиции, в частности свадебные обычаи, обряды и особенности выбора пары в прошлом.

Гостья вечорниц Лидия рассказала, что решила посетить мероприятие, чтобы купить новую вышиванку, больше узнать об украинских традициях и погрузиться в национальную культуру. Она также отметила, что здесь можно не только послушать лекции и получить новые знания, но и интересно провести время.

Главные истории дня

Исполняющий обязанности директора департамента молодежной политики, украинской национальной и гражданской идентичности Днепровского городского совета Сергей Луденский подчеркнул, что Днепровские вечерницы позволяют не просто познакомиться с украинскими традициями, но и почувствовать их и стать частью культурного наследия. Он отметил, как важно, чтобы молодежь знала свои корни, интересовалась историей и обычаями украинского народа и передавала их следующим поколениям. Именно благодаря таким мероприятиям удается сохранять национальную идентичность, объединять общину и показывать, что украинские традиции остаются живыми и актуальными.

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Днепровские вечерницы стали частью программы мероприятий, посвященных статусу города как Молодежной столицы Украины. Их организует общественная организация "Молодежный центр Днепра" при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины и Украинского молодежного фонда.