От школьного урока к профессии: в Днепре открыли девятый современный кабинет труда

В Днепровской гимназии № 135 после ремонта открыли современный кабинет трудового обучения. Ремонт помещения профинансировали из городского бюджета, а современное оборудование предоставили при поддержке промышленных предприятий Днепра. В кабинете отремонтировали стены и пол, заменили окна и двери и установили новое оборудование.

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Это уже девятое подобное учебное пространство в школах города, созданное в рамках проекта "Экосистема технического образования", инициатором которого является народный депутат Дмитрий Кисилевский.

В ходе обновления старые станки, изготовленные еще в 1970–1980-х годах, заменили современными фрезерными, сверлильными и токарными моделями. Теперь школьники могут работать с деревом и металлом, выполняя значительную часть операций автоматически. Также кабинет оснастили различными видами ручного и электрического инструмента.

Начальница управления общего среднего образования департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Елена Яковенко отметила, что сама учебная программа не изменилась, поскольку ее утверждает Министерство образования и науки Украины. В то же время условия для практических занятий стали значительно лучше. Вместо устаревшего оборудования, которое уже нельзя было полноценно использовать, ученики получили современные станки.

По ее словам, теперь дети выполняют практические задания непосредственно на станках и могут сразу видеть результат своей работы. Это делает занятия более интересными и мотивирует школьников с удовольствием приходить на уроки труда.

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Новое оборудование уже используется во время занятий. В частности, девятиклассник Иван Сотников работает над изделием из фанеры. Сначала он переносит шаблон рисунка на материал, после чего заготовку вырежут, отшлифуют и нанесут на нее контур.

Сам Иван рассказал, что больше всего ему нравится большое количество различных станков и возможность собственноручно создавать изделия. Он уже успел поработать на электрическом лобзике и задумывается о том, чтобы в будущем связать свою жизнь с технической сферой. Интерес к такому виду работы у него появился еще в детстве, когда он пользовался ручным лобзиком.

Главные истории дня

Обновление кабинета является частью масштабной программы развития технического образования в Днепре. Она стартовала в 2019 году по инициативе народного депутата Дмитрия Кисилевского.

За семь лет в городе сформировали два основных образовательных маршрута. Первый предусматривает начало с уроков технологий в школе и дальнейшее обучение в учреждениях профессионально-технического образования. В частности, в ПТУ № 2 учащиеся могут работать на современном оборудовании и получать квалифицированную рабочую профессию.

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Второй маршрут ориентирован на детей, интересующихся физикой и информатикой. Он предусматривает обучение в школьных лабораториях мехатроники, участие в олимпиадах по робототехнике, а впоследствии – поступление в "Днепровскую политехнику" и получение профессии инженера-мехатроника.

По поручению мэра Бориса Филатова Днепр продолжает поддерживать совместные с бизнесом образовательные проекты, направленные на создание современных условий для обучения школьников.

Обновленная материальная база особенно важна для уроков трудового обучения, ведь они предполагают значительный объем практической работы. Участие работодателей в таких проектах помогает сделать образование более качественным и одновременно показать школьникам перспективы, которые открывают технические и рабочие профессии.

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Директор Днепровской гимназии № 135 Ольга Подольная отметила, что в ходе реализации проекта особое внимание уделяется профориентации. Речь идет о том, чтобы дети еще в школе могли понять, какая сфера им ближе, а после завершения обучения выбрать дальнейший путь – профессиональное образование или лицей с последующим поступлением в высшее учебное заведение.

Именно для этого в школах создают современные кабинеты трудового обучения. Открытое в гимназии № 135 пространство стало уже девятым таким кабинетом в городе. Кроме того, в днепровских лицеях уже работают восемь лабораторий мехатроники.

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Народный депутат Дмитрий Кисилевский подчеркнул, что обновленный кабинет следует воспринимать не просто как отремонтированное помещение, а как первый этап профессиональной ориентации школьников. Согласно замыслу проекта, ребенок должен пройти путь от первого интереса к инструментам на уроках технологий через современное учреждение профессионального образования к востребованной профессии – оператора станков, электрика или другого квалифицированного рабочего.

По его мнению, первый опыт работы на токарном станке может помочь школьникам понять, что квалифицированная рабочая профессия может быть интересной и обеспечивать стабильную и хорошо оплачиваемую работу в будущем.

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В Днепре планируют и в дальнейшем развивать такие образовательные пространства, поэтому современные кабинеты трудового обучения постепенно будут появляться и в других учебных заведениях города.

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