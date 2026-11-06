В Днепре во время блэкаутов работают 128 водоразборных колонок

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыИллюстрация – митинг украинцев за границейСтрана ЕС решила принять больше беженцев из Украины: где их хотят поселитьГенералу Дуке избирают меру пресечения по делу "Карфаген": заседание стало скандальным, еще одного фигуранта взяли под стражуГенералу Дуке избирают меру пресечения по делу "Карфаген": заседание стало скандальным, еще одного фигуранта взяли под стражуМинистр обороны Финляндии публично сказал, кто виноват в задержках поставок ракет для Patriot УкраинеМинистр обороны Финляндии публично сказал, кто виноват в задержках поставок ракет для Patriot УкраинеВ аварии погиб 20-летний чемпион Европы и солдат Службы безопасности Президента УкраиныВ аварии погиб 20-летний чемпион Европы и солдат Службы безопасности Президента Украины"Цинично не утверждали План устойчивости": Кличко резко ответил на идею "кабинетов-коридоров" для помощи Киеву"Цинично не утверждали План устойчивости": Кличко резко ответил на идею "кабинетов-коридоров" для помощи КиевуИскусственный интеллект сделал прогноз на бой Усик – БенавидесИскусственный интеллект сделал прогноз на бой Усик – БенавидесВ Силах обороны назвали направление, на котором РФ сосредоточила больше всего пехоты. КартаВ Силах обороны назвали направление, на котором РФ сосредоточила больше всего пехоты. КартаДвух знаков зодиака в середине ноября ждут большие изменения: больше как раньше никогда не будетДвух знаков зодиака в середине ноября ждут большие изменения: больше как раньше никогда не будетНа фронт отправились еще почти 2700 дронов: Кличко передал защитникам новую партию помощи от киевской общиныНа фронт отправились еще почти 2700 дронов: Кличко передал защитникам новую партию помощи от киевской общины
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

В Днепре во время блэкаутов работают 128 водоразборных колонок

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
415
В Днепре во время блэкаутов работают 128 водоразборных колонок
Все водоразборные колонки доступны круглосуточно. Источник: Днепровский городской совет

В Днепре оборудовали сеть из 128 ручных водоразборных колонок, которыми жители могут воспользоваться во время отключений электроэнергии и перебоев с централизованным водоснабжением. Все они доступны круглосуточно. Из общего количества 97 колонок расположены на левом берегу города, еще 31 – на правом.

В Днепре во время блэкаутов работают 128 водоразборных колонок

Чтобы набрать воду, нужно от 8 до 13 раз нажать на ручку колонки. Источник: Днепровский городской совет

В 2024 году по решению городского совета оборудование передали на обслуживание КП "Днепроводоканал". С тех пор предприятие отвечает за эксплуатацию колонок, их техническое обслуживание и ремонт.

Чтобы набрать воду, нужно от 8 до 13 раз нажать на ручку колонки. При этом важно помнить, что вода из них техническая. Ее можно использовать только для бытовых и хозяйственных нужд, но не для питья или приготовления пищи.

Читайте также
Глеб ИвановГлеб Иванов
3,8 т.
Филатов о задержании вероятного убийцы Юрия Федько: его убили спецслужбы России, сегодня СБУ нашла виновного
3,8 т.
Филатов о задержании вероятного убийцы Юрия Федько: его убили спецслужбы России, сегодня СБУ нашла виновного
Мария ШевчукМария Шевчук
721
Аккумуляторы и оптоволокно: в Днепре усилили работу светофоров во время блэкаутов
721
Аккумуляторы и оптоволокно: в Днепре усилили работу светофоров во время блэкаутов
Мария ШевчукМария Шевчук
553
Генераторы и укрытия: как медучреждения Днепра работают во время отключений и тревог
553
Генераторы и укрытия: как медучреждения Днепра работают во время отключений и тревог
В Днепре во время блэкаутов работают 128 водоразборных колонок

Чтобы набрать воду, нужно от 8 до 13 раз нажать на ручку колонки. Источник: Днепровский городской совет

По словам начальника управления по обслуживанию гидроархитектурных сооружений КП "Днепроводоканал" Александра Петухова, ручные колонки должны обеспечить жителей водой даже в случае вражеских обстрелов, сложной ситуации в энергосистеме и прекращения централизованного водоснабжения. Оборудование остается доступным для использования при любых обстоятельствах.

Спросом пользуются, в частности, колонки на улице Набережной Победы, 108, и Мандрыковской, 145.

Местный житель Алексей Посудевский рассказал, что первой колонкой активно пользуются жители окрестных домов. Особенно она становится необходимой, когда нет электроэнергии и централизованного водоснабжения, ведь рядом не остается других доступных источников воды.

Жительница улицы Мандрыковской Вера Лях также регулярно набирает воду из колонки. По ее словам, люди ценят возможность иметь такой источник недалеко от дома. Она отметила, что вода не оставляет осадка, однако подчеркнула, что хорошо, что колонка есть, несмотря на ее техническое назначение.

В Днепре во время блэкаутов работают 128 водоразборных колонок

Чтобы набрать воду, нужно от 8 до 13 раз нажать на ручку колонки. Источник: Днепровский городской совет

За исправностью оборудования постоянно следят специалисты "Днепроводоканала". Если колонка неисправна, жители могут оставить заявку по номеру телефона, указанному на табличке возле оборудования. После обращения на место выезжает аварийная бригада предприятия, которая устраняет неисправность.

Найти ближайшую ручную водоразборную колонку можно на интерактивной карте Днепра на сайте городского совета и КП "Днепроводоканал": посмотреть карту колонок.

Похожие темы
ДнепрводаукраинцыУкраина
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!