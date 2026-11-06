В Днепре во время блэкаутов работают 128 водоразборных колонок

В Днепре оборудовали сеть из 128 ручных водоразборных колонок, которыми жители могут воспользоваться во время отключений электроэнергии и перебоев с централизованным водоснабжением. Все они доступны круглосуточно. Из общего количества 97 колонок расположены на левом берегу города, еще 31 – на правом.

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В 2024 году по решению городского совета оборудование передали на обслуживание КП "Днепроводоканал". С тех пор предприятие отвечает за эксплуатацию колонок, их техническое обслуживание и ремонт.

Чтобы набрать воду, нужно от 8 до 13 раз нажать на ручку колонки. При этом важно помнить, что вода из них техническая. Ее можно использовать только для бытовых и хозяйственных нужд, но не для питья или приготовления пищи.

По словам начальника управления по обслуживанию гидроархитектурных сооружений КП "Днепроводоканал" Александра Петухова, ручные колонки должны обеспечить жителей водой даже в случае вражеских обстрелов, сложной ситуации в энергосистеме и прекращения централизованного водоснабжения. Оборудование остается доступным для использования при любых обстоятельствах.

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Спросом пользуются, в частности, колонки на улице Набережной Победы, 108, и Мандрыковской, 145.

Местный житель Алексей Посудевский рассказал, что первой колонкой активно пользуются жители окрестных домов. Особенно она становится необходимой, когда нет электроэнергии и централизованного водоснабжения, ведь рядом не остается других доступных источников воды.

Жительница улицы Мандрыковской Вера Лях также регулярно набирает воду из колонки. По ее словам, люди ценят возможность иметь такой источник недалеко от дома. Она отметила, что вода не оставляет осадка, однако подчеркнула, что хорошо, что колонка есть, несмотря на ее техническое назначение.

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За исправностью оборудования постоянно следят специалисты "Днепроводоканала". Если колонка неисправна, жители могут оставить заявку по номеру телефона, указанному на табличке возле оборудования. После обращения на место выезжает аварийная бригада предприятия, которая устраняет неисправность.

Найти ближайшую ручную водоразборную колонку можно на интерактивной карте Днепра на сайте городского совета и КП "Днепроводоканал": посмотреть карту колонок.