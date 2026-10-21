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В реабилитационном центре Superhumans Dnipro построят палатный фонд: принято совместное решение мэрии и облсовета

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
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В реабилитационном центре Superhumans Dnipro построят палатный фонд: принято совместное решение мэрии и облсовета
Все услуги центра предоставляются бесплатно. Источник: Днепровский городской совет

В Днепре расширят возможности центра Superhumans, который оказывает комплексную помощь военным и гражданским, пострадавшим в результате войны России против Украины. Учреждение открыли в прошлом году. Оно стало вторым таким центром в Украине и сейчас остается единственным подобным комплексом среди прифронтовых регионов.

В реабилитационном центре Superhumans Dnipro построят палатный фонд: принято совместное решение мэрии и облсовета

В Днепре расширят возможности центра Superhumans. Источник: Днепровский городской совет

В центре занимаются современным протезированием и реабилитацией: изготавливают и комплектуют протезы, обеспечивают физическое и психологическое восстановление, помогают с социальной интеграцией и проводят необходимую диагностику. Теперь по совместному решению Днепропетровского областного совета и городской власти Днепра здесь также планируют расширить коечный фонд.

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В реабилитационном центре Superhumans Dnipro построят палатный фонд: принято совместное решение мэрии и облсовета

В Днепре расширят возможности центра Superhumans. Источник: Днепровский городской совет

Мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул, что вопрос планируют решить в кратчайшие сроки, подготовив необходимую документацию. По его словам, это позволит обеспечить полный цикл реабилитации пациентов.

В реабилитационном центре Superhumans Dnipro построят палатный фонд: принято совместное решение мэрии и облсовета

В Днепре расширят возможности центра Superhumans. Источник: Днепровский городской совет

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что новый коечный фонд планируют создать в течение 7–8 месяцев или немного позже. Работы хотят реализовать совместно с международными партнерами при поддержке первой леди Украины Елены Зеленской.

В реабилитационном центре Superhumans Dnipro построят палатный фонд: принято совместное решение мэрии и облсовета

В Днепре расширят возможности центра Superhumans. Источник: Днепровский городской совет

В Superhumans Dnipro работает мультидисциплинарная команда специалистов. В нее входят врачи физической и реабилитационной медицины, физические терапевты, эрготерапевты, протезисты-ортезисты, психологи, социальные работники и специалисты по принципу "Равный равному". Все услуги центра предоставляют бесплатно.

В реабилитационном центре Superhumans Dnipro построят палатный фонд: принято совместное решение мэрии и облсовета

В Днепре расширят возможности центра Superhumans. Источник: Днепровский городской совет

Проект реализуют в партнерстве с правительством Нидерландов, Netherlands 4 Ukraine и Healthcare for Ukraine. Кроме того, Superhumans тесно сотрудничает с Министерством здравоохранения Украины, разрабатывая общую экосистему помощи людям с военными травмами.

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