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В Днепре начал работу Цифровой образовательный центр Рубежанской общины для детей ВПЛ и жителей города

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read3 мин
icon 2,5 т.
В Днепре начал работу Цифровой образовательный центр Рубежанской общины для детей ВПЛ и жителей города
Посетить это пространство смогут не только дети из числа внутренне перемещенных лиц, но и все желающие, проживающие в Днепре
Источник: Днепровский городской совет

В Днепре открылся Цифровой образовательный центр Рубежанской городской территориальной общины. Он будет работать в помещении, находящемся в коммунальной собственности Днепра, по адресу: улица Старокозацкая, 8.

В центре дети и молодежь смогут бесплатно заниматься робототехникой, информатикой, математикой и английским языком. Посещать центр смогут не только дети из числа внутренне перемещенных лиц, но и все желающие, проживающие в Днепре.

В Днепре начал работу Цифровой образовательный центр Рубежанской общины для детей ВПЛ и жителей города

Дніпровська міська рада

Источник: Дніпровська міська рада

Создать центр удалось благодаря совместной работе Рубижанской городской военной администрации, Днепровского городского совета, Луганской областной военной администрации и международного партнера – Японского агентства международного сотрудничества (JICA). Днепр предоставил помещение, находящееся в коммунальной собственности, и принял участие в его подготовке. К реализации инициативы также присоединился Центр психосоциальной поддержки населения "Дотик" Днепровского городского совета.

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В Днепре начал работу Цифровой образовательный центр Рубежанской общины для детей ВПЛ и жителей города

Дніпровська міська рада

Источник: Дніпровська міська рада

Секретарь Днепровского городского совета Александр Санжара отметил, что новое пространство стало результатом совместной работы Днепровской и Рубежанской общин при поддержке международных партнеров. По его словам, центр в первую очередь создали для детей, переехавших в Днепр, чтобы они могли чувствовать себя в городе как дома. Он также поблагодарил всех, кто присоединился к реализации проекта, в частности японских партнеров.

В Днепре начал работу Цифровой образовательный центр Рубежанской общины для детей ВПЛ и жителей города

Дніпровська міська рада

Источник: Дніпровська міська рада

Партнерство Рубижанской городской военной администрации и Днепровского городского совета реализуется в рамках заключенного договора. Одним из направлений сотрудничества является поддержка и адаптация внутренне перемещенных лиц, в частности детей и семей ВПЛ.

Директор коммунального учреждения "Центр поддержки населения "Дотик" Днепровского горсовета Рафаэль Кижнер подчеркнул, что для общины важно, чтобы дети, приехавшие в Днепр, чувствовали себя его жителями. Новое пространство должно быть не только образовательным центром, но и местом для общения, занятий и развития детей.

В Днепре начал работу Цифровой образовательный центр Рубежанской общины для детей ВПЛ и жителей города

Дніпровська міська рада

Источник: Дніпровська міська рада

Заместитель начальника Луганской областной военной администрации Екатерина Безгинская поблагодарила Днепр за поддержку и возможность разместить центр в городе. Она особо отметила наличие укрытия, которое было одним из приоритетов при выборе места. Это позволит детям продолжать занятия даже во время воздушных тревог.

Начальник Рубежанской городской военной администрации Сергей Карпеченко подчеркнул, что центр будет работать не только для детей ВПЛ, но и для других жителей Днепра. Он отметил, что это пространство должно помочь детям восполнить пробелы в образовании, социализироваться, найти друзей и раскрыть свои таланты.

В Днепре начал работу Цифровой образовательный центр Рубежанской общины для детей ВПЛ и жителей города

Дніпровська міська рада

Источник: Дніпровська міська рада

Карпеченко также сообщил, что Рубежанская община рассчитывает на продолжение сотрудничества с Днепром. Сейчас в городе проживает более 1400 жителей Рубежа, значительная часть из них – дети.

Начальница управления образования Рубижанской городской военной администрации Елена Дзюбан рассказала, что в центре будут проводиться занятия по английскому языку, математике, компьютерной грамотности и робототехнике, а также кружковая работа. Все занятия для детей будут бесплатными, и принять в них участие смогут как дети из числа ВПЛ, так и другие желающие.

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