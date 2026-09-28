В Днепре с 1 октября переведут в режим готовности 89 городских и 388 бизнес-пунктов непоколебимости

С 1 октября все пункты устойчивости в Днепре перейдут в режим "готовы к открытию". В обычном режиме они не будут работать для посетителей, однако останутся укомплектованными и готовыми к оперативному развертыванию в случае чрезвычайной ситуации или длительных отключений электроэнергии.

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В городе определено 89 пунктов устойчивости на объектах коммунальной собственности и еще 388 – на базе предприятий. Все локации будут поддерживаться в состоянии готовности, а при необходимости их работу можно будет возобновить в течение двух часов.

Пункты оснащены генераторами, обогревателями, запасами технической и питьевой воды, одеялами, аптечками, фонарями, станциями для зарядки гаджетов и средствами для приготовления горячих напитков.

В некоторых местах также оборудованы детские уголки с игрушками, раскрасками и кроватками для семей с детьми. В каждом пункте имеются информационные материалы, схемы эвакуации, контакты дежурных и обозначения ближайших укрытий. "Пункты стойкости находятся в режиме дежурства. Все локации по-прежнему обеспечены необходимым оборудованием и ресурсами. В случае чрезвычайной ситуации или длительных отключений электроэнергии мы сможем максимально быстро возобновить их работу и обеспечить жителей всем необходимым", – отметил главный специалист отдела мобилизационной и оборонной работы управления по взаимодействию с правоохранительными органами и мобилизационно-оборонной работы департамента общественного порядка и гражданской защиты Днепровского горсовета Евгений Побигай.

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Такой формат работы соответствует требованиям постановления Кабинета Министров Украины № 1401 от 17 декабря 2022 года. Документ предусматривает, что пункты устойчивости должны быть укомплектованы необходимыми ресурсами, поддерживаться в исправном состоянии и оставаться готовыми к развертыванию в случае угрозы или чрезвычайной ситуации.

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